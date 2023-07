Arrivati i primi risultati dell'autopsia eseguita sul corpo di Raffaella De Luca, la 29enne deceduta improvvisamente per un malore

Hanno deciso di avviare un’inchiesta per l’improvvisa e prematura scomparsa di Raffaella De Luca, la 29enne deceduta in seguito ad un malore improvviso. Gli inquirenti hanno anche deciso di disporre l’autopsia sul corpo, per chiarire la causa dietro la sua scomparsa.

Sono in corso tutte le indagini per questa vicenda così grave. La giovane che lavorava come poliziotta ed era molto attiva nelle attività comunali, oltre i familiari ed il marito, ha lasciato anche una bimba di appena 7 mesi.

Era il 30 giugno scorso quando alcuni familiari hanno trovato la donna senza vita. Precisamente nell’abitazione che lei condivideva con il compagno e la sua piccola, nel comune di Mirto Crosia, in provincia di Crotone.

I medici sono presto intervenuti sul posto ed hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo per la giovane mamma non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Alcuni suoi conoscenti hanno detto alle forze dell’ordine intervenute, che in realtà la donna aveva fatto ben due ingressi in ospedale, a causa di alcuni malori, ma l’hanno subito rimandata a casa. Per questo gli agenti ora hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche.

Inoltre, il pm che si è occupato del caso, ha anche deciso di disporre l’autopsia sul corpo della donna, deceduta improvvisamente.

I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpo di Raffaella De Luca

Il medico legale ha a disposizione 90 giorni prima di poter fare la relazione completa e per chiarire la causa dietro il suo decesso. Tuttavia, il quotidiano locale LaC News24, ha dato le prime informazioni.

Da ciò che è emerso dalle prime indiscrezioni Raffaella De Luca ha perso la vita a causa di una patologia cardiaca. Ora però bisognerà capire se i medici dei due nosocomi che l’hanno visitata, avrebbero potuto fare qualcosa per salvarle la vita.

Dopo aver eseguito questo esame, il pm ha dato il nulla osta per la salma. Infatti tutta la comunità di Mirto Crosia ora si sta preparando per dirle addio e per stare vicino alla famiglia, colpita dal lutto improvviso.