Orietta Berti positiva al Coronavirus: “Sotto controllo medico”

Orietta Berti è positiva al Coronavirus. Lo ha comunicato la cantante stessa, attraverso un messaggio divulgato sulla sua pagina personale di Instagram. Rivolgendosi alle care amiche e ai cari amici di tastiera, desidera condividere con loro che, dopo essersi sottoposta a un nuovo tampone, ha scoperto di aver contratto il Covid-19.

Orietta Berti: a casa e sotto controllo medico

Mentre scrive Orietta è a casa e sotto controllo medico. Insomma, anche se la notizia non può ovviamente che infondere paura, già in questo momento del personale sanitario se ne sta opportunamente occupando.

Precauzioni da adottare

I messaggi di sostegno e affetto ricevuti infondono coraggio a Orietta Berti, la quale ringrazia ciascuno dei follower per i bei pensieri avuti. Quindi, dà una raccomandazione, ossia di stare attenti e seguire accuratamente le direttive impartite dai virologi: di indossare la mascherina, di mantenere le distanze e di lavarsi spesso le mani. Le normali precauzioni da adottare in ogni frangente e in ogni situazione.

Orietta Berti approfitta di quanto le è successo per lanciare ancora una volta, laddove a qualcuno risultasse poco chiaro, l’importante invito.

Prima di lei Iva Zanicchi

Un nuovo caso di positività colpisce una grande artista reggina. Nelle scorse settimane aveva dovuto affrontare tale dura battaglia Iva Zanicchi, che a causa del virus ha perso pure un fratello.

Tra bandiere rosse e acquasantiere: l’autobiografia di Orietta Berti

Due mesi fa è uscita nelle librerie Tra bandiere rosse e acquasantiere, l’autobiografia di Orietta Berti, in cui l’artista di Cavriago racconta ovviamente la sua carriera professionale con oltre 15 milioni di dischi venduti, undici partecipazioni alla kermesse nazionale per eccellenza, il Festival di Sanremo, e tour in tutto il mondo. Ma c’è la vita di Orietta, il privato, e il racconto di un Paese, l’Italia, intento a uscire dalla guerra, a risollevarsi e a iniziare la ricostruzione.