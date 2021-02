Ragazza di 18 anni pubblica un ultimo video e poi si toglie la vita: “Lo so che vi sto infastidendo”

Un altro triste episodio ha visto morire una ragazza di soli 18 anni, Dazhariaa Quint Noyes. La star di Tik Tok, molto seguita sul suo profilo, ha pubblicato un ultimo video, annunciando l’estremo gesto e poi si è tolta la vita. La madre della giovane ha confermato quanto accaduto, dichiarando che sua figlia si è impiccata.

Lo scorso lunedì, Dazhariaa ha pubblicato un video sui suoi profili social, mentre ballava e cantava felice, ma poi ha pronunciato una frase presagio di ciò che stava per fare: “Lo so che vi sto infastidendo, questo è il mio ultimo post”.

Una situazione psicologica di cui nessuno in famiglia si era reso conto. La madre, dopo l’immane tragedia, ha espresso il suo profondo senso di colpa, per non aver capito lo stato d’animo di sua figlia 18enne.

Sono distrutta, non riesco ancora a crederci. Vorrei che qualcuno mi dicesse che è uno scherzo, ma non lo è. Vorrei solo che mi avesse parlato del suo stress e dei suoi pensieri di togliersi la vita.

Anche il papà della ragazza, ha voluto lasciare qualche parola, dopo la perdita di quella che per sempre sarà la sua bambina:

Vorrei solo stringerti di nuovo, mia piccola. Ora torno a casa e tu non sarai lì ad aspettarmi. Eri la mia piccola migliore amica e non sono pronto a seppellirti. Eri così felice.

L’uomo ha poi condiviso un video si sua figlia e ha ringraziato le numerose persone che gli stanno mostrando vicinanza e supporto.

Dazhariaa Quint Noyes e gli account social

Dazhariaa Quint Noyes aveva un profilo Instagram seguito da più di 110 mila Follower, un canale YouTube dove pubblicava numerosi video, lanciando sfide e un account Tik Tok che contava ben 1,5 milioni di seguaci. Una star dei social network, che si è lasciata travolgere da quel mondo virtuale.

Non è noto il preciso gesto che abbia portato la 18enne a togliersi la via. È probabile che soffrisse di depressione. Una depressione silenziosa di cui nessuno si era accorto, nemmeno la sua mamma e il suo papà.