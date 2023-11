Un vero e proprio giallo è quello che è avvenuto in Australia lo scorso 25 ottobre. Una ragazza di 21 anni, chiamata Lilie James, è stata trovata senza vita nel bagno della scuola privata che frequentava da ormai diverso tempo. Ora si cerca l’allenatore.

Gli inquirenti in queste ore stanno portando avanti tutte le indagini del caso. L’uomo che ora risulta essere ricercato, ha fatto perdere le sue tracce, poco dopo il delitto.

Dalle informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato lo scorso 25 ottobre. Precisamente nella scuola privata che Lilie frequentava, nella città di Sidney, in Australia.

La giovane quella mattina si era recata in istituto come suo solito, essendo anche allenatrice della squadra di pallanuoto. Successivamente, dalle telecamere la si vede prima entrare in bagno da sola.

Pochi istanti dopo, l’allenatore della squadra di hockey, Paul Thijssen entra dietro di lei. Alla fine l’uomo esce da solo e poco dopo altre persone entrate nella toilette fanno la straziante scoperta del corpo della 21enne.

I familiari per ora, hanno scelto di non dichiarare nulla sulla situazione, ma da alcune informazioni è venuto fuori che in realtà i due avevano una relazione, chiusa da poco proprio da Lilie James.

Le indagini sul decesso della ragazza di 21 anni

Per gli inquirenti l’arma del delitto dovrebbe essere un martello, ma che per ora ancora non si trova, proprio come l’allenatore, che ha fatto perdere le sue tracce.

Nella giornata del 27 ottobre, gli agenti hanno trovato anche un altro cadavere nelle acque del fiume. Però ora sarà solo l’autopsia a svelare se si tratta proprio di Paul Thijssen.

In questi giorni sono davvero tante le persone sconvolte dalla scomparsa di Lilie James. Hanno anche deciso di avviare una raccolta fondi per aiutare la famiglia nelle spese del suo funerale. Saranno solo gli ulteriori aggiornamenti a dare delle conferme su questo grave delitto.