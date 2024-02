Tragedia a Bovolenta, donna di 41 anni trovata morta in casa: il marito risulterebbe essere in fuga

Un nuovo straziante episodio è quello che è emerso nella tarda mattina di oggi, martedì 27 febbraio, nel piccolo comune di Bovolenta. Purtroppo una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ed i segni trovati sul corpo, fanno ipotizzare che sia deceduta a causa di diversi fendenti.

Gli agenti che stanno indagando sul caso, stanno cercando di rintracciare il marito, un 39enne del posto, che risulta essere irreperibile. Nel frattempo stanno anche facendo tutti gli accertamenti del caso nell’appartamento in cui viveva la mamma, che ha lasciato una figlia di appena 12 anni.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella tarda mattina di oggi, martedì 27 febbraio. Precisamente nell’abitazione che si trova nel comune di Bovolenta, non lontana dalla caserma dei Carabinieri, nella provincia di Padova. La donna, chiamata Sara Buratin è stata trovata senza vita da sua madre, che è andata a controllare perché non le rispondeva da diverse ore.

La signora quando l’ha trovata, ha subito chiesto l’intervento dei sanitari, ma questi ultimi una volta arrivati, non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Da un primo esame sul corpo, hanno trovato dei segni che sembrano essere compatibili con delle coltellate. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

Donna di 41 anni trovata senza vita in casa: le indagini e le ricerche del marito

CREDIT: DAVIDE BOGGIAN

Gli agenti sin da subito hanno pensato ad un ennesimo delitto in cui la vittima è una donna. Di conseguenza, si sono messi subito sulle tracce del marito, 39enne del posto, che al momento risulta essere irreperibile. Potrebbe essere anche in fuga.

Sul luogo in cui si è consumato il dramma sono arrivati i Militari ed anche il medico legale Sergio Dini. Stanno facendo in queste ore tutti gli accertamenti del caso. Per ora hanno scelto di non formulare ancora ipotesi sull’accaduto. Sara Buratin era molto conosciuta in tutta la zona e la notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità. La sindaca Anna Pittarello, sull’accaduto ha detto: