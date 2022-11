Aveva tentato un furto in una farmacia e, mentre fuggiva, il ragazzo di 17 anni è stato travolto da un treno merci in corsa

È delle ultime ore la notizia di un incidente avvenuto vicino a Novara, precisamente a Dormelletto, in cui ha perso la vita un ragazzo di 17 anni di origini nordafricane. Il minorenne, senza fissa dimora, dopo aver tentato un furto in una farmacia stava fuggendo dai Carabinieri, quando è stato travolto da un treno merci in corsa. Inutile ogni tentativo di soccorso.

Un risveglio scioccante per tutti gli abitanti di Dormelletto, un piccolo comune piemontese che conta poco più di 2mila abitanti e che si trova nella provincia di Novara.

Le sirene delle ambulanze e quelle delle pattuglie delle forze dell’ordine hanno attirato le attenzioni degli abitanti del piccolo comune, quando da poco era passata la mezzanotte.

Stando a quanto riportato da alcuni media locali, sembrerebbe che intorno alla mezzanotte, l’allarme di una farmacia ha suonato dopo che due malintenzionati hanno sfondato un vetro e cercato di forzare le sbarre protettive di una farmacia del posto.

L’allarme è stato subito recepito da una pattuglia dei Carabinieri che immediatamente si è messa sulle tracce dei due rapinatori.

Uno di loro, un algerino di 22 anni, è stato subito fermato dai militari. L’altro, un ragazzo di 17 anni di origine magrebina, ha continuato la sua fuga tra le strade della cittadina.

Per il ragazzo di 17 anni non c’è stato nulla da fare

Mentre fuggiva, quello che è risultato essere immigrato, senza permesso di soggiorno e senza fissa dimora, ha imboccato una ferrovia.

Proprio in quel momento stava transitando un treno merci, il cui conducente non ha potuto far nulla per evitare di investirlo.

Il giovane è deceduto sul colpo e l’intervento dei soccorritori non è servito a nulla. Le indagini sono ora affidate alla procura di Verbania.

Un altro adolescente è morto ieri in un incidente

Nella giornata di ieri anche un altro adolescente ha perso la vita, in circostante però del tutto diverse.

L’episodio si è verificato in Sicilia, più precisamente a Marsala. Giuseppe Barraco, 14enne del posto, ha perso la vita dopo che il motorino su cui viaggiava insieme ad un suo coetaneo è uscito fuori strada. L’altro ragazzino non sarebbe in pericolo di vita.