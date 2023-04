Un terrificante incidente stradale si è verificato nella notte tra il 25 e il 26 aprile, all’ingresso della A58 Teem, la tangenziale est esterna di Milano, al casello di Pozzuolo Martesana. Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro il divisorio delle due corsie di ingresso al casello, prendendo istantaneamente fuoco.

Sono diversi gli incidenti stradali mortali avvenuti in Italia durante il ponte della festa della Liberazione. In alcuni dei quali, purtroppo, le vittime erano molto giovani.

Uno terribile è avvenuto a Bitonto nella tarda serata di martedì. Due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 231 e quattro ragazzi giovanissimi hanno perso la vita. Viaggiavano tutti a bordo di un Opel Corsa e aveva tra i 17 e i 24 anni. Sull’altra auto c’erano altri due ragazzi, che fortunatamente sono sopravvissuti.

Un altro è invece capitato a Trieste il giorno dopo e ha visto coinvolte una moto e un’automobile. Sul veicolo viaggiava Denis Vidau, promessa del canottaggio locale, che ha perso la vita nello schianto frontale con la vettura.

Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 3:30 del mattino, un altro tragico incidente è costato la vita ad un ragazzo di 19 anni, le cui generalità sono ancora sconosciute.

Il ragazzo di 19 anni morto carbonizzato

Il giovane viaggiava a bordo di una Fiat 500 di colore chiaro e dalla Cassanese si stava immettendo sulla A58, ossia la tangenziale Est di Milano, al casello di Pozzuolo Martesana.

L’auto, però, invece di rallentare e immettersi nella corsia del casello, è arrivata a tutta velocità e si è schiantata contro il divisorio di metallo e cemento di due corsie.

Con l’impatto, la vettura ha immediatamente preso fuoco ed è stata completamente ricoperta dalle fiamme. Il tempestivo intervento dei soccorritori non è servito a nulla per evitare il decesso del ragazzo, che tra l’altro si era già spento sul colpo nell’impatto.

Le telecamere di video sorveglianza del casello autostradale hanno ripreso l’intera scena, fornendo così le crude immagini dell’incidente.

Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto e nei prossimi giorni si cercherà di chiarire le cause del sinistro. Non c’erano altre persone a bordo e non sono rimasti coinvolti altri mezzi.