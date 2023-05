Il ragazzo di 20 anni aveva dimenticato le chiavi della casa in cui era ospite, così ha deciso di salire sul tetto per entrare dalla finestra

Una tragedia assoluta è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì a Perugia, più precisamente nel quartiere Elce del capoluogo umbro. Un ragazzo di 20 anni americano sarebbe precipitato da una palazzina, perdendo la vita sul colpo. Stando a quanto si è appreso fino ad ora, pare che il giovane non avesse le chiavi con se e stesse cercando di accedere all’abitazione attraverso il tetto.

Sono purtroppo molti i ragazzi molto giovani che hanno perso la vita in Italia durante il week end appena trascorso. Nella maggior parte dei casi, come purtroppo al solito, a decretare i loro decessi sono stati dei tremendi incidenti stradali che non gli hanno lasciato scampo.

Come ad esempio i due avvenuti in Umbria, a pochi chilometri e a poche ore di distanza l’uno dall’altro, nella notte tra sabato e domenica.

Il primo è avvenuto a Torricella di Magione, vicino a Perugia. Un’auto con a bordo 4 persone è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte, per poi finire la sua corsa in un campo. Il 28enne che era alla guida e due ragazzine, entrambe minorenni, hanno perso la vita sul colpo. Il quarto, un 24enne, è ricoverato in gravissime condizioni.

L’altro invece è avvenuto a Gubbio. L’auto su cui viaggiava Alessio Gigli, un ragazzo del posto di 26 anni, è uscita fuori strada ed è precipitata da un cavalcavia.

Un altro si è invece verificato domenica pomeriggio a San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Giovanna Ragosta, 26 anni, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un’abitazione privata. Nulla da fare per lei.

Come è morto il ragazzo di 20 anni a Perugia

Un altro episodio drammatico si è verificato sempre a Perugia, ma questa volta non c’entrano nulla gli incidenti stradali.

La vittima è un ragazzo di 20 anni americano, che era ospite in casa di un suo amico italiano.

Dopo una serata per locali, il giovane stava per rientrare nell’appartamento del suo amico, situato ai piani alti di una palazzina nella zona Elce di Perugia.

Non avendo le chiavi aveva deciso di arrampicarsi su un’impalcatura ed entrare da una finestra. Finestra che, però, era chiusa. Lì la decisione del giovane di salire sul tetto ed entrare da un altro ingresso.

Tuttavia, prima di entrare, il giovane avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato sull’asfalto.

L’impatto è stato tremendo. I suoi amici hanno contattato i soccorritori, che lo hanno subito trasportato all’ospedale del capoluogo umbro, dove però si è spento nella mattinata di ieri.

Le autorità stanno ora indagando e cercando di capire se ci sia la responsabilità da parte di qualcuno.