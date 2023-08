Un uomo, un padre di famiglia della Sicilia, recentemente ha riconosciuto suo figlio nelle immagini diffuse da un ristorante di Malta per rintracciare alcuni giovani che erano fuggiti via senza pagare il conto. Non solo si è proposto per pagare il conto, ma ha anche proposto al titolare che suo figlio lavori per lui gratis la prossima estate.

Una vicenda tragicomica che è avvenuta nei giorni scorsi a Malta, che ha coinvolto degli italiani e che in poco tempo è diventata virale sul web. Una storia che ha anche un lieto fine e una morale certamente educativa.

Già qualche giorno prima si era verificato un episodio analogo, con alcuni ragazzi italiani in vacanza in Albania, che erano andati via da un ristorante senza pagare il conto.

In quel caso a pagarlo, quel conto, era stata la stessa prima ministra Giorgia Meloni, dichiarando di vergognarsi dell’Italia.

Questa volta è successo a Malta e, per di più, proprio in un ristorante italiano, Pasta&Co di Msida, gestito da Bertrand e Giacomo.

5 giovani, tutti siciliani, dopo aver consumato un pranzo lo scorso 25 agosto si erano dati alla fuga prima di pagare il conto. Conto che ammontava a circa 100 euro.

Il nostro ristorante è italiano, amiamo l’Italia e queste persone non la rappresentano.

Così i due titolari avevano commentato sui social la loro disavventura, pubblicando anche le immagini delle telecamere del loro locale, nelle quali si vede il gruppetto di giovani italiani che compivano la bravata.

Il gesto del padre di uno dei ragazzi

Le immagini come detto si sono diffuse in un attimo in Italia, arrivando anche all’attenzione del padre di uno di quei giovani, che subito ha riconosciuto suo figlio tra i “ladruncoli”.

La reazione dell’uomo è stata meravigliosa. Ha subito contattato i due proprietari del locale, chiedendo umilmente scusa e proponendo di pagare di tasca sua il conto.

Bertrand e Giacomo hanno apprezzato tanto il gesto dell’uomo e detto a lui che non c’era bisogno del bonifico, ma che sarebbero bastate e avanzate già le sue scuse.

Alle insistenze del papà del giovane, i due ristoratori hanno allora pensato di sfruttare l’occasione per fare beneficenza, indicandogli un’associazione maltese che si occupa di assistenza ai disabili alla quale fare una donazione.

Donazione che immediatamente è arrivata, con una cifra ben superiore a quella che prevedeva il conto al ristorante. 250 euro invece che 100.

Ma non è finita qui. Perché l’uomo ha anche proposto ai due ristoratori di assumere suo figlio per la prossima estate e di farlo senza che il figlio stesso percepisca alcuno stipendio.