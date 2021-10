Carmelo Vicari è morto in sella alla sua grande Yamaha rossa: aveva soltanto 26 anni ed era papà di due bellissimi bambini

Addio a Carmelo Vicari, morto a soli 26 anni dopo un incidente in moto. Era appena diventato papà per la seconda volta. L’uomo si trovava a bordo della sua Yamaha, quando si è scontrato contro un Suv Mitsubishi. L’impatto purtroppo è stato troppo violento.

L’incidente si è verificato a Maganuco, una frazione del comune di Pozzalo, che si trova in provincia di Ragusa. Carmelo Vicari era papà di due bambini e pochi giorni prima della sua morte, aveva festeggiato insieme alla sua amata compagna, il battesimo del suo secondogenito.

Tutti nella zona lo conoscevano, soprattutto per la sua passione per le moto. Il giorno dell’incidente stradale, aveva appena finito di lavorare e stava tornando a casa in sella alla sua grande moto di colore rosso.

La dinamica dell’incidente di Carmelo Vicari

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Dopo il violento impatto sono giunti su posto i sanitari del 118 e anche gli uomini dei Vigili del Fuoco. Alla guida della vettura, c’era una donna di 49 anni. Quest’ultima è stata trasportata all’ospedale di Catania in elisoccorso. Mentre per il 26enne, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Carmelo Vicari è morto nell’incidente, lasciando nel dolore i suoi genitori, la moglie e due figli piccoli.

La salma è stata portata all’ospedale Maggiore di Modica, dietro disposizione del magistrato di turno.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web. In tanti hanno pubblicato messaggi di cordoglio, per mostrare supporto e vicinanza alla famiglia. Ma in particolar modo alla sua compagna e ai suoi due bambini.

Una nuova vita appena costruita che è stata spezzata da un tragico destino. Un’altra vittima di soli 26 anni morta per le strade italiane. Carmelo Vicari non è il primo giovane morto a bordo della sua moto. Sono state diverse le vittime di incidenti stradali nel corso del 2021.