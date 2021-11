È stata eseguita nella giornata di ieri, sabato 6 novembre, l’autopsia sul corpo della piccola Francesca Cutello, la bimba di soli 7 anni trovata morta nel suo letto. Gli inquirenti subito dopo hanno dato il via libera della salma, per poter permettere ai suoi familiari di celebrare i suoi funerali.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita straziante che ha spezzato i cuori di tante persone. In molti ora stanno mostrando affetto e vicinanza ai suoi cari, colpiti dal tragico lutto.

Il suo funerale era previsto per la giornata di venerdì, ma alla fine il pm di turno, ha deciso di disporre l’esame per chiarire ogni dubbio. L’autopsia è stata svolta dal dottor Francesco Coco.

Da una prima ricostruzione il decesso di questa bambina è avvenuto a causa di un rigurgito. Purtroppo è morta mentre stava dormendo nel suo letto, a causa di un’occlusione delle vie respiratorie.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, il medico prima di dare i risultati esatti ha a disposizione 60 giorni per poter presentare la relazione completa. Inoltre, per chiarire la drammatica vicenda, è anche in attesa dei risultati di alcuni esami che ha svolto sul corpo.

Il funerale di Francesca Cutello e il suo tragico decesso

Il dramma di questa famiglia si è consumato nella mattinata di giovedì 4 novembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova a Ragusa. La mamma è stata la prima a fare la tragica scoperta.

La donna è entrata nella stanza per svegliare la sua piccola, ma quando si è avvicinata, si è resa conto che Francesca non respirava più. Sul posto sono arrivati d’urgenza i sanitari, che hanno fatto il possibile per salvarla. Tuttavia, pochi minuti dopo non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

Il funerale è in programma per la mattinata di domenica 7 novembre. Nella chiesa San Giovanni Battista, a Ragusa.

Ora saranno solo le indagini a fare chiarezza su questa tragica vicenda. Nel frattempo in tanti stanno mostrando vicinanza ed affetto ai suoi cari, colpiti dall’improvvisa e drammatica perdita.