È stato celebrato nella mattinata di ieri, domenica 7 novembre, il funerale della piccola Francesca Cutello. In molti hanno deciso di essere presenti per un ultimo saluto alla bimba, ma anche per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi genitori, alle sorelline e a tutti i suoi cari.

CREDIT: FACEBOOK

Una folla di persone commosse e distrutte dal dolore hanno deciso di partecipare. Lo straziante addio a questa bambina ha spezzato i cuori di tutti.

Il rito funebre è stato celebrato nella cattedrale di San Giovanni Battista, a Ragusa. All’entrata c’erano i suoi compagni di classe, tutti in fila e con un fiore tra le mani.

Erano presenti per salutare per sempre la loro compagna, volata in cielo troppo presto. Nell’omelia Don Antonio Iudica, ha detto:

La domenica per il Cristiano è il giorno in cui trionfa la vita. Quando uno celebra un funerale di questa portata, risposte non ce ne sono, le risposte le può dare solo il Signore nel cuore. Il Signore ha creato la piccola Francesca per godersi la vita. Marco, Carmela il Signore vi farà capire che non è stato lui a prendere vostra figlia. La perdita di Francesca è una morte importante, ma noi crediamo che la morte per il Cristiano non è l’ultima parola. Oggi per il Cristiano trionfa la vita. La nostra sorellina è a correre con il Signore. Dobbiamo chiedere. Dio di consolarci.

Il terribile decesso della piccola Francesca Cutello

L’improvvisa e drammatica morte di questa bambina di soli 7 anni, è avvenuta nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 novembre. Nella sua abitazione a Ragusa.

La prima a fare la terribile scoperta è stata proprio la mamma. La donna quando è andata a svegliarla, si è resa conto che la figlia non respirava più. Da quel momento i due genitori hanno provato a rianimarla ed hanno anche allertato i sanitari.

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo però, i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Hanno solo potuto constatare il suo tragico decesso. Il pm di turno ha deciso di disporre l’autopsia, ma da una prima ricostruzione, è emerso che è deceduta per un’occlusione delle vie respiratorie. Per un rigurgito che non le ha lasciato scampo.