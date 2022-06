È morto da eroe Rahhal Amarri, l’uomo di 42 anni marocchino che, nella mattina di martedì, nel tentativo di salvare due bimbi che stavano per annegare, h perso la vita. Gli stessi bimbi salvati e i loro genitori, subito dopo l’incidente, si sono dileguati nel nulla senza curarsi delle sorti dell’uomo che aveva salvato le vite dei loro figli.

Una vicenda che ha travolto e provocato tristezza ad una città intera, Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Rahhal, come ogni mattina, aveva iniziato felice la sua giornata di lavoro al lido dei gabbiani. Intorno alle 10:00 del mattino la sua attenzione è stata attirata da due bimbi che, in mezzo al mare, stavano annaspando e chiedendo aiuto urlando.

Nonostante la sua incapacità di nuotare, l’uomo non ci ha pensato due volte e si è tuffato per soccorrerli.

Minuti di panico totale, in cui nonostante tutto l’uomo è riuscito a salvare entrambi i bambini.

L’altro bagnino, dopo aver riconsegnato i bimbi ai genitori ha preso il pattino per poter tornare in acqua a salvare il suo collega, Ma quando lo ha raggiunto, il 42enne era già privo di sensi.

Inutili i tentativi di rianimazione a riva. Il cuore di Amarri non ha mai ripreso a battere.

In quegli attimi di ansia, i bagnanti avevano già iniziato a dileguarsi e, tra loro, anche le famiglie dei bimbi salvati.

Cordoglio per la morte di Rahhal Amarri

Rahhal Amarri lavorava da tanti anni in Italia e si occupava della sua famiglia rimasta in Marocco. Un suo fratello, residente a Firenze, raggiungerà Caserta in questi giorni e dovrà scegliere se affidarsi ad un’autopsia oppure no.

Intanto la Procura ha già catalogato il caso come un tragico incidente.

L’uomo era conosciuto e apprezzato da tutti per la sua gentilezza e per la sua instancabile voglia di lavorare. Il suo gesto eroico sarà ricordato e in molti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la sua tragica morte.

Tra questi spicca il messaggi di Roberto Fico, Presidente della Camera.