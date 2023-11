Calcio sotto shock per la morte improvvisa di Raphael Dwamena: il calciatore ghanese è crollato in campo durante la partita della sua squadra

Un episodio drammatico e scioccante si è verificato nella giornata di ieri in Albania, durante la partita di calcio tra due squadre al vertice del campionato, l’Egnatia e il Partizani. Il calciatore Raphael Dwamena, capitano dei padroni di casa, ha avuto un malore e si è accasciato al suolo durante il match. Soccorso e trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Aveva solo 28 anni.

Il calcio mondiale è profondamente scioccato per quanto accaduto nella giornata di ieri, durante il match valevole per il massimo campionato albanese, nel quale si stavano affrontando, a Rrogozhine, vicino Tirana, i padroni di casa dell’Egnatia e gli ospiti del Partizani.

La tensione era lata, considerando che si trattava di una partita tra due squadre di vertice, ma improvvisamente un episodio ha fatto passare il lato sportivo in secondo piano.

Durante la partita, infatti, il calciatore di origini ghanesi Raphael Dwamena, capitano dei padroni di casa, si è accasciato al suolo in preda ad un malore.

Chi era in campo si è accorto subito della gravità della situazione. I soccorritori medici presenti allo stadio lo hanno raggiunto e subito hanno tentato di rianimarlo in campo.

Successivamente lo hanno caricato in ambulanza e lo hanno trasportato al più vicino ospedale, dove i medici hanno continuato i disperati tentativi di salvataggio.

Nulla da fare per Raphael Dwamena

La partita è stata ovviamente sospesa e rinviata a data da destinarsi, dato il forte shock provato da tutti i presenti sul terreno di gioco.

Poco dopo l’arrivo del calciatore in ospedale, lo stesso club dell’Egnatia ha pubblicato uno straziante post con il quale ha annunciato che il proprio tesserato era deceduto.

Con 9 gol in 10 partite, Dwamena era considerato il miglior giocatore del campionato.

Era arrivato all’Egnatia nel gennaio del 2023, dopo diverse esperienze di alto pregio in club di tutta Europa.

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Salisburgo, aveva giocato con lo Zurigo, per poi approdare in Spagna. Lì ha vestito i panni del Levante e del Real Saragoza.

Successivamente è stato acquistato dal Blau Wes Linz in Austria e dal BSC Old Boys in serie B svizzera.

Nell’estate scorsa, in una amichevole contro l’Inter di Simone Inzaghi, era riuscito a segnare un gol.