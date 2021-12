Ravenna, bambina di 5 anni ricoverata in ospedale per intossicazione da cocaina, i genitori sono risultati positivi alla droga

Sono risultati entrambi positivi alla cocaina i genitori della bambina di appena 5 anni, ricoverata in ospedale per aver assunto la sostanza stupefacente. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il quadro completo della vicenda, visto che ci sono ancora molti dubbi.

Il dramma di questa piccolina è iniziato la sera del 24 dicembre, proprio nel giorno della Vigilia di Natale. È stato proprio il padre ad allertare i sanitari, poiché la bimba aveva perso i sensi.

L’uomo sin da subito ha raccontato ai medici che al posto di un medicinale, le aveva dato della cocaina. Ha parlato di un errore di distrazione.

Di conseguenza visto il grande quantitativo di droga, le condizioni della piccola sono apparse subito gravi. Ha perso i sensi ed ha avuto le convulsioni.

I medici l’hanno trasportata tempestivamente in ospedale e in un primo momento l’hanno ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Adesso è ancora sotto osservazione, ma non risulta essere più in pericolo di vita.

Nella struttura ospedaliera sono arrivate tempestivamente anche le forze dell’ordine, che insieme al pm di turno Stefano Stargiotti, hanno avviato tutte le indagini del caso. È stato aperto un fascicolo d’indagine per il reato di lesioni colpose aggravate e l’unico indagato risulta essere il padre.

Bambina di 5 anni ingerisce cocaina: le indagini

Gli inquirenti hanno posto entrambi i genitori ad interrogatorio e tutti e due hanno raccontato la stessa versione dei fatti. Dai risultati delle analisi è emerso che sono positivi alla cocaina. Questo ovviamente non vuol dire che ne abbiano fatto uso la sera in cui è avvenuto il dramma. Questa sostanza, rispetto alle altre droghe, rimane nel sangue più tempo.

Gli agenti della polizia scientifica hanno anche effettuato una perquisizione all’abitazione della famiglia, che è durata circa 2 ore. I poliziotti nella casa hanno trovato l’involucro in cui era contenuta la cocaina.

Inoltre, c’era anche un bilancino digitale di precisione senza coperchio ed un bancomat con evidenti tracce di polvere bianca. Quest’ultimo è stato sequestrato, per tutti i controlli del caso. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.