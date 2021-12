Ravenna, bambina di 5 anni intossicata da cocaina: in realtà doveva assumere un farmaco

Sono molto gravi le condizioni di una bambina di appena 5 anni, che ha assunto della cocaina al posto di un farmaco. Il padre nel suo racconto, ha detto che tutto è avvenuto a causa di un errore. Ora la piccola è ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Croci, in condizioni davvero disperate.

Un episodio davvero terribile, che ha portato gli inquirenti ad aprire un fascicolo d’indagine. Nell’abitazione dei genitori è stata effettuata anche una perquisizione da parte degli agenti della scientifica.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella giornata di venerdì 24 dicembre, alla vigilia di Natale. In una casa a Ravenna.

Sono stati proprio la madre ed il padre ad allertare i soccorsi e a raccontare sin da subito la versione dei fatti.

Secondo il racconto del papà, la bimba doveva assumere un diuretico da sciogliere in acqua. Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, al posto del medicinale la piccola ha assunto la sostanza stupefacente.

La bambina ha iniziato a stare male sin da subito. Di conseguenza i genitori, quando si sono resi conto della gravità della situazione e di ciò che era realmente accaduto, hanno allertato in fretta il 118. Da quel momento è ricoverata in ospedale e le sue condizioni risultano essere davvero disperate.

Le indagini degli inquirenti per la bambina di 5 anni intossicata dalla cocaina

Il pm di turno Stefano Stargiotti, vista la gravità dell’episodio, ha deciso di aprire un fascicolo d’indagine per il reato di lesioni colpose gravi.

Per questo la polizia scientifica ha effettuato anche una perquisizione nell’abitazione della famiglia. Infatti proprio a riscontro del racconto del papà, gli agenti hanno trovato una strana polvere bianca, che a breve verrà analizzata per capire proprio di che sostanza si tratti.

Gli inquirenti, inoltre, hanno anche ascoltato i racconti di alcuni vicini. Tuttavia, non sembrano esserci elementi particolari per poter procedere con altre denunce. Il papà sconvolto dall’accaduto, in un’intervista ha detto: “Tutto è avvenuto a causa di un errore!”