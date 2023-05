Dramma assoluto nel mondo del cinema. Ray Stevenson, attore 59enne originario della Gran Bretagna, ha accusato un malore nei giorni scorsi ed è deceduto dopo alcuni giorni trascorsi in ospedale. La tragedia si è verificata in Italia, sull’isola di Ischia, dove l’interprete si trovava per recitare in un nuovo film.

Nato a Lisburn, in Irlanda Del Nord, il 26 maggio del 1964, Ray Stevenson aveva fatto il suo esordio da attore nel 1995, quando recitò nella serie tv Band Of Gold. Negli anni successivi lavorò poi in altre due serie, prima di esordire anche sul grande schermo. Era il 1998 quando ebbe una parte nella pellicola La teoria del volo del regista Paul Greengrass.

Tanti e diversi i ruoli interpretati nel corso di una lunga e molto fortunata carriera.

Indimenticabile, ad esempio, quando ha vestito i panni di Tito Pullo nella serie tv prodotta dalla Rai e dalla HBO, Roma. Oppure quello di Volstagg nel film Thor diretto da Kenneth Branagh. Ruolo poi ripreso nei sequel Thor: The Dark World del 2013 e Thor: Ragnarok del 2017.

Ha interpretato poi Phortos nel film I Tre Moschettieri del 2013, Barbanera nella serie tv Black Sails e il capo della mafia russa Isaak Sirko in Dexter.

Come è morto Ray Stevenson

Proprio in queste settimane l’attore era impegnato nelle riprese del suo prossimo film, intitolato Cassino a Ischia e diretto dal regista Frank Ciota.

Nei giorni scorsi aveva accusato un malore proprio mentre era sull’isola campana, che lo aveva costretto ad un ricovero urgente nella clinica di Ischia.

Lì ha provato a resistere con tutte le sue forze, aiutato dai medici che lo hanno assistito al meglio. Tuttavia, alla fine si è arreso e si è spento per sempre.

Stevenson era molto legato all’Italia. Era infatti sposato con Elisabetta Caraccia, antropologa italiana che aveva conosciuto durante le registrazioni della serie tv Roma e dalla quale non si era più allontanato.

I due hanno avuto anche tre figli, Sebastiano Derek nato nel 2007, Leonardo George arrivato nel 2011 e Lodovico, classe 2013.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore e arrivati da parte di colleghi, amici del mondo dello spettacolo o semplici fan.