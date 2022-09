Re Carlo, a quanto ammonta il patrimonio ereditato dalla Regina Elisabetta? Ecco la cifra

Dopo aver regnato per ben 70 anni sulla sua nazione e sul suo popolo, la Regina Elisabetta II è venuta a mancare il giorno 8 settembre 2022. Adesso in molti si chiedono: quanto e cosa ha ereditato Re Carlo da sua madre? Si tratta di una cifra enorme. Scopriamo insieme tutti i dettagli della sua eredità.

Nel corso degli ultimi giorni non si fa altro che parlare della morte della Regina Elisabetta II. Dopo la scomparsa della sovrana, il suo primogenito Carlo è salito al trono. Tuttavia, oltre alla corona, Re Carlo è erede di un immenso patrimonio. A dichiaralo sono stati alcui tabloid inglese secondo i quali la cifra sarebbe enorme anche se molto difficile da stimare con precisione.

Già ancora prima di diventare Re, Carlo III ha potuto godere di un’immensa fortuna personale. Infatti, così come ha affermato “Celebriry Networth” il solo patrimonio personale di Sua Maestà si aggira intorno ai 100 milioni. Le rendite fornite dal Ducato Di Cornovaglia, per esempio, avevano un valore di 25 milioni per il 2019-2020.

Malgrado i sovrani inglesi non siano obbligati a rendere pubbliche le loro finanze, stando a quanto riporta il “Sunday Times”, il patrimonio della Regina Elisabetta II avrebbe un valore di 370 milioni di sterline. Dai gioielli, ai ricchi possedimenti e ai castelli, la defunta sovrana ha potuto godere di un’inestimabile fortuna.

Tra le proprietà personali che Carlo III ha ereditato con la sua ascesa al trono ci sono il castello di Balmoral e i meravigliosi gioielli della corona. Si è stimato che il loro valore approssimativo sarebbe di circa 3 miliardi di sterline. Tuttavia, ci sono anche i possedimenti del ricco ducato di Lancester che vanno aggiunti ai precedenti citati. Il tutto giungerebbe a circa 24 milioni si sterline.