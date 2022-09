Re Carlo cerca di firmare ma la penna perde inchiostro: il sovrano si infuria

Re Carlo sbaglia a scrivere la data e sbotta per la penna che perde inchiostro

Dopo aver regnato per ben 70 anni sul suo popolo e sulla sua nazione, la Regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni il giorno 8 settembre 2022. A seguito della sua scomparsa, Carlo è stato proclamato Re meno di una settimana fa. Tuttavia sembra che Sua Maestà stia già perdendo la pazienza. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni, ogni evento che riguarda la famiglia reale finisce sempre al centro dell’attenzione nel mondo mediatico. L’autore dell’ultimo gesto di stizza che hatto rimanere il mondo a bocca aperta è stato Re Carlo.

Dopo essersi infuriato per l’ingombrante portapenne sulla scrivania durante la proclamazione ufficiale, il nuovo sovrano ha sbottato a causa di una penna che perdeva inchiostro. L’episodio è avvenuto dinanzi al registro di Hillsborough Castle, in Irlanda Del Nord, nel corso delle celebrazioni per onorare la defunta madre la Regina Elisabetta II.

In un primo momento, il sovrano si è accorto di essersi sbagliato a scrivere la data. Alla luce di questo, ha chiesto aiuto ai suoi segretari i quali gli hanno fatto notare di essere indietro di un giorno. Inutile dire che il figlio della Regina Elisabetta II è apparso chiaramento innervosito ed ha esclamato:

Oddio ho messo la data sbagliata. Dio come odio tutto questo

Qualche minuto dopo, una volta alzatosi dalla sedia con a fianco la sua Camilla, ha notato di avere la mano sporca di inchiostro. Proprio in questo momento, il sovrano ha perso la pazienza ed ha sbottato con queste parole:

Non sopporto queste maledette cose! Ogni maledetta volta!

La scena è stata ripresa dalle telecamere le quali si trovavano all’interno dell’ufficio. Il video è finito sui social e nel corso di pochissime ore è diventato virale.