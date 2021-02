È arrivato l’inverno, e Kate Middleton inaugura la stagione mettendo in mostra i suoi cappotti più belli; durante il Royal Train Tour del Regno Unito a fianco del marito, il Principe William.

La coppia è partita dalla stazione di Euston a Londra per un tour di tre giorni che si è concluso a Windsor.

Per l’occasione, la Duchessa di Cambridge ha indossato un totale di cinque outfit diversi, con alcuni accessori che strizzavano l’occhio al tema natalizio.

video credit @theroyalfashionchannel

Kate per il tour ha portato con sé cinque dei suoi cappotti preferiti di cui ci eravamo già innamorate in passato (come ben sappiamo la duchessa ama re-indossare i capi, in maniera super virtuosa).

Vediamo i cappotti scelti da Kate Middleton e alcune alternative simili da (comprare) sfoggiare in questo periodo.

Cappotto verde oliva

Prima dell’imbarco, la coppia ha postato per una foto sui profili social che mostrava la Duchessa con uno dei suoi cappotti invernali preferiti: un modello lungo verde oliva firmato Alexander McQueen, che ha debuttato per la prima volta lo scorso gennaio durante un evento a Bradford.

Il cappotto in stile militare non è solo di tendenza, ma è un capo senza tempo che sicuramente lo vedremo indossato nuovamente da Kate in futuro.

Ovviamente, questo modello è ormai introvabile, ma vi proponiamo qualche alternativa altrettanto chic da copiare!

Come ad esempio questo cappotto in lana double face Sportmax.

Cappotto turchese

Il cappotto turchese è stato realizzato da uno dei brand preferiti della Duchessa di Cambridge, Catherine Walker. Lungo fino a sotto il ginocchio e con un collo alto ad anello, perfetto per una giornata ventosa a Edimburgo.

Kate aveva indossato per la prima volta questo cappotto, realizzato su misura, a Oslo nel 2018 durante il Royal Tour, mentre era attesa del principe Louis. È stato poi indossato durante una messa a Sandringham all’inizio del 2019.

Ovviamente anche questo capospalla, unico nel suo genere con una tonalità di colore irreplicabile, è sold out ormai da tempo.

Cappotto blu navy

Un grande classico il cappotto blu navy, perfetto in ogni occasione e facile da abbinare.

Quello della Duchessa è firmato Hobbs; marchio londinese, è diventato famoso a livello internazionale grazie ai cappotti indossati da Kate Middleton.

Quello che la duchessa ha scelto di sfoggiare durante il Royal Train Tour è un modello militare, lungo fino alla caviglia, con bottoni dorati.

Foto: sportmax