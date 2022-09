Nel suo primo discorso ufficiale, Re Carlo III ha dedicato parole d'amore anche per Harry e Meghan, oltre che per William e Camilla

Come era abbastanza scontato che fosse, a succedere al trono d’Inghilterra di Elisabetta II, sarà suo figlio, colui che dallo scorso 8 settembre ha preso il nome di Re Carlo III. Ieri sera, alle 19:00 ore italiana, ha parlato per la prima volta ai suoi sudditi, in mondo visione, dedicando parole d’amore anche per Harry e Meghan, oltre che per William e Kate.

All’età di 96 anni, dopo oltre 70 anni di regno, la Regina Elisabetta II si è spenta serenamente nel castello di famiglia a Balmoral, in Scozia.

L’evento, senza dubbio storico, sarà celebrato con oltre 10 giorni di lutto in tutto il Regno Unito. Giorni in cui si seguirà passo passo il programma, che tra i primi step ha quello della proclamazione del nuovo sovrano.

Nel pomeriggio di ieri, Carlo, figlio di Elisabetta ed erede al trono, dalla Scozia è tornato a Londra, a Buckingham Palace, dove per la prima volta ha parlato ai suoi sudditi, in mondo visione.

Circa 8 minuti di discorso, in cui gli argomenti trattati sono stati sostanzialmente due: la riconoscenza verso sua madre e verso la devozione da essa praticata in tutti questi decenni e l’impegno. Impegno a portare avanti gli stessi principi che sua madre stessa gli ha insegnato mettendoli in pratica.

Re Carlo III e le parole per i figli e le nuore

Durante tutta la sua vita, mia madre è stata una ispirazione e un esempio per me e tutta la famiglia e noi le dobbiamo un debito gigante per il suo amore.

Sono queste le parole pronunciate la nuovo Re. Parole che rendono onore alla Regina e al suo operato che, come ha spiegato, gli servirà come guida per portare avanti, con gli stessi principi, la guida del paese.

Io servirò la Corona allo stesso modo pe tutto il tempo che Dio vorrà concedermi.

Infine, ha parlato e rivolto parole di amore per la sua famiglia.