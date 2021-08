Reggio Calabria, il piccolo Giovanni Nirta è morto a 11 anni, dopo esser stato travolto da una macchina mentre era in bici

Si chiamava Giovanni Nirta ed aveva solamente 11 anni, il bimbo travolto da una macchina mentre era in sella alla sua bicicletta. Stava uscendo dal centro commerciale e la sua situazione è apparsa critica sin da subito. Infatti, nonostante il tempestivo intervento dei medici per lui non c’è stato nulla da fare.

CREDIT: FACEBOOK

Una perdita tragica ed improvvisa, che ha spezzato i cuori di tutta la comunità. La famiglia è molto conosciuta ed infatti sono stati pubblicati tanti messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 17 di giovedì 26 agosto. Precisamente nel comune di Bovalino, a Reggio Calabria.

Il bimbo di 11 era in sella alla sua bici elettrica e stava uscendo dal centro commerciale La Galleria, che si affaccia nelle stradine di Contrada San Nicola.

Proprio mentre era in strada, una macchina lo ha travolto. L’impatto è stato violento ed il piccolo dopo un volo di diversi metri, è stato sbalzato sull’asfalto. I presenti, infatti, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero gravi.

L’automobilista dopo essersi fermato, ha deciso di allertare in fretta i sanitari del 118. Tuttavia, la situazione del piccolo è apparsa critica sin da subito.

Il tragico ed improvviso decesso del piccolo Giovanni Nirta

I soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza in ospedale. Ma proprio durante il tragitto, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I traumi riportati dopo la caduta, sono risultati fatali.

Le forze dell’ordine al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vogliono capire come sia avvenuto l’impatto e soprattutto le eventuali responsabilità.

Inoltre, hanno anche posto sotto sequestro i due mezzi rimasti coinvolti nell’incidente. La famiglia del piccolo Giovanni è molto conosciuta. Infatti nelle ultime ore i loro amici e conoscenti hanno pubblicato diversi messaggi di cordoglio sui social, per mostrare vicinanza ed affetto ai suoi cari.