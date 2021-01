Reggio Calabria, Rita Fiorenza non ce l'ha fatta: si è spenta a 23 anni mentre era ricoverata in ospedale

Dopo 20 lunghi giorni di agonia, Rita Fiorenza non ce l’ha fatta. Purtroppo è morta mentre era ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Catania. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita, poiché le sue condizioni si sono aggravate drasticamente nelle ultime ore.

CREDIT: FACEBOOK

Un tragico ed improvviso decesso che ha scosso migliaia di persone. Da quando la notizia si è diffusa in tutta la comunità, sul web sono apparsi molti messaggi di cordoglio, sia per lei che per i suoi familiari.

Rita Fiorenza era una ragazza di soli 23 anni, residente a Monsterace, un comune in provincia di Reggio Calabria. Purtroppo lo scorso 23 dicembre, è rimasta vittima di un grave incidente domestico e da quel momento i medici hanno deciso di ricoverarla nel nosocomio.

Il dramma è avvenuto mentre la giovane stava cercando di accendere il camino. Si è ustionata e la sua situazione è apparsa critica sin da subito.

Infatti i suoi familiari, vista la situazione, hanno deciso di allertare in fretta il 118. I sanitari arrivati nell’abitazione, dopo averla stabilizzata sul posto, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I medici hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia nelle ultime ore, la sua situazione si è aggravata drasticamente e il personale ospedaliero, non ha potuto più far nulla per salvarle la vita. Martedì il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Morte Rita Fiorenza: i messaggi

A causa del grave incidente, Rita doveva essere sottoposta ad alcuni delicati interventi. Per questo la comunità si è presto mobilitata per cercare di aiutarla ed hanno anche organizzato una raccolta fondi.

La notizia della sua tragica scomparsa, ha spezzato i cuori dei suoi familiari e di tutte le persone che la conoscevano. Sono stati pubblicati migliaia di messaggi sui social. Tutti hanno voluto salutarla un’ultima volta. Anche il sindaco, nella pagina Facebook del comune, ha voluto parlare dell’accaduto. Ha scritto:

CREDIT: FACEBOOK