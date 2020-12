Un gravissimo incidente è avvenuto il pomeriggio di Natale, a Castelnovo Sotto, un piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. Purtroppo Niki De Marco, un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita, dopo il suo arrivo in ospedale. I tentativi di rianimazione dei medici si sono rivelati del tutto inutili.

Un evento drammatico, che ha sconvolto la comunità, ma sopratutto la famiglia. Per tutti il giorno di festa si è trasformato in breve tempo, in una tragedia.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il grave impatto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 dicembre, intorno alle 16.30. Precisamente in via Prato Bovino.

Il giovane che era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo, proprio a causa della grandine, che ha colpito tutta la zona. Per gli inquirenti, è proprio a causa dell’asfalto viscido, che è avvenuto il drammatico incidente.

Niki De Marco, dopo aver sbandato con la sua macchina, è andato a finire prima contro un palo di cemento e subito dopo in un fosso, che è nel lato della carreggiata.

Alcuni passanti, appena si sono resi conto del dramma, hanno allertato in fretta le forze dell’ordine. Gli agenti, insieme ai soccorritori del 118, sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria Nuova, ma nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, il suo cuore ha cessato di battere. Pochi minuti dopo il suo arrivo non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Morte Niki De Marco: la dinamica dell’incidente

CREDIT: ALVAS

Insieme al ragazzo c’era anche un altro giovane di 31 anni, che nonostante la gravità dell’impatto ha riportato dei traumi lievi. Infatti dopo tutti i controlli del caso, i dottori hanno deciso di rimandarlo a casa.

Gli inquirenti sono arrivati sul posto ed hanno effettuato tutti i rilievi necessari. Ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dalle prime ipotesi, sembrerebbe che l’incidente sia avvenuto proprio a causa del maltempo.

La vettura e il corpo del ventitreenne al momento sono sotto sequestro. La Procura di Reggio Emilia, ha aperto anche un’inchiesta su questo drammatico episodio.