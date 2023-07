La moto si è schiantata violentemente contro un'auto ed entrambi i mezzi hanno preso fuoco: per Reina Buttarelli non c'è stato nulla da fare

Un terribile incidente si è verificato nella serata di sabato scorso e purtroppo è costato la vita a Reina Buttarelli, un uomo di 49 anni originario di Brugnolo, in provincia di Cremona. Il motociclista si è schiantato frontalmente contro un’auto ed è deceduto dopo un volo di oltre 10 metri e una rovinosa caduta sull’asfalto. Dopo l’impatto, i due mezzi hanno preso fuoco.

Ancora un week end drammatico sulle strade italiane, con diversi sinistri molto gravi che purtroppo sono costati la vita a persone ancora troppo giovani.

Uno particolarmente devastante è avvenuto in Lombardia, più precisamente sulla strada che collega Marcaria a Campitello, nella provincia di Mantova.

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica e le cause dell’incidente, ma i fatti riportano di un frontale violentissimo avvenuto tra una motocicletta ed un’automobile.

Il mezzo a due ruote si è letteralmente piantato nell’autovettura e l’uomo che lo guidava è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Dopo l’impatto è divampato un incendio che ha avvolto e distrutto entrambi i mezzi in pochissimo tempo.

A bordo dell’automobile c’era una ragazza di soli 20 anni, che sebbene sia rimasta gravemente ferita nello schianto, è riuscita a mettersi in salvo da sola ed evitare una fine terribile tra le fiamme.

I soccorritori giunti sul posto l’hanno soccorsa e trasportata al più vicino ospedale, quello di Mantova. Mentre per quanto riguarda il motociclista, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Cordoglio per la morte di Reina Buttarelli

Reina Buttarelli, questo il nome dell’uomo alla guida della moto, ha perso la vita molto probabilmente sul colpo. Nell’impatto contro l’auto o per i traumi riportati nel volo e nella caduta rovinosa sull’asfalto.

Classe 1973, era originario e residente di Brugnolo, piccola frazione dell’altrettanto piccolo comune di Rivarolo del Re ed Uniti, in provincia di Cremona. Lavorava in un consorzio agricolo, non era sposato e non aveva figli.

Tutti nella sua comunità lo conoscevano e apprezzavano, gli stessi che oggi piangono la sua triste scomparsa e dedicano a lui toccanti messaggi di cordoglio.

Luca Zanichelli, sindaco di Rivarolo, sul proprio account Facebook ha scritto: