Un gravissimo sinistro è quello che si è verificato nella serata di sabato 22 luglio, nel comune di Ferentino. Purtroppo ad avere la peggio una donna di 58 anni, chiamata Maria Ludovici, che nell’impatto ha perso la vita praticamente sul colpo.

Il figlio 26enne della donna, che in quei minuti era in macchina con lei, si trova ora ricoverato in ospedale, anche se non si conoscono ancora le sue attuali condizioni di salute.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di sabato 22 luglio. Precisamente in via Stella Vado Rosso, nel comune di Ferentino, che si trova nella provincia di Roma.

Da ciò che è emerso la mamma ed il figlio erano a bordo della loro Kia Picanto. Non è ancora chiaro dove erano diretti.

Quando all’improvviso, per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, la donna ha perso il controllo del suo veicolo. Purtroppo dopo essere uscita fuori strada, ha finito la sua corsa contro il muro di una casa che costeggia la carreggiata.

I passanti si sono presto resi conto della gravità della situazione. Per questo motivo hanno allertato tempestivamente il Numero Unico di Emergenze. Sul posto oltre le forze dell’ordine, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il decesso di Maria Ludovici dopo il sinistro

I Pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberarla dalle lamiere del veicolo. Però alla fine, quando l’hanno affidata alle cure dei sanitari, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Il figlio 26enne ora si trova ricoverato all’ospedale San Camillo, ma non è ancora chiaro se le sue condizioni sono gravi o se non è in pericolo di vita.

Da ciò che è emerso per il momento non risultano esserci altri mezzi coinvolti in questo sinistro. Tuttavia, saranno solo gli ulteriori rilievi da parte delle forze dell’ordine a far luce su questo grave episodio.