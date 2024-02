Un ritrovamento macabro che ha provocato shock e sgomento è avvenuto nei giorni scorsi a Borbona, in provincia di Rieti. A riportare la notizia è stato il Messaggero, dopo che alcuni operai impegnati in lavori di ristrutturazione di una villa hanno rinvenuto dei resti umani in soffitta. Sul caso indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura reatina. Si tratterebbe di diversi individui e non si esclude che ci siano anche ossa di bambini.

La solita tranquillità che contraddistingue e che si vive a Borbona, piccolissimo comune di poche centinaia di anime situato nella provincia di Rieti, è stata completamente stravolta da un ritrovamento macabro fatto nei giorni scorsi.

L’episodio si è verificato in una villa che si trova lungo la statale 471 di Leonessa, un casale di origine nobiliare di proprietà di una famiglia di Roma, che alloggia nell’immobile solo di rado e che recentemente aveva deciso di ristrutturarlo affidandosi ad una ditta specializzata.

Gli operai, stando a quanto emerso fino ad ora, avrebbero iniziato i lavori tempo fa, ma è quando sono arrivati nella zona della soffitta che hanno fatto la sconvolgente scoperta. Cadaveri mummificati, ossa umane, alcune anche di piccola dimensione, il che lascia supporre che si possa trattare di bambini, erano nascosti proprio nel sottotetto. Lo stato in cui sono stati trovati i suddetti resti umani lasciano supporre che fossero lì da tantissimo tempo e che nessuno, prima degli operai, se ne sia mai accorto.

Verosimilmente si procederà al sequestro dei resti e all’analisi degli stessi. I test dovranno accertare se si tratti di uomini, donne o bambini e, soprattutto, datare il periodo in cui è avvenuto il loro decesso.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Rieti, coordinati dalla Procura della Repubblica della stessa città. Nessuno, al momento, ha rilasciato dichiarazioni. Al momento non viene esclusa alcuna pista. Si cercherà anche di capire come mai i proprietari dell’immobile non si siano mai accorti di nulla.