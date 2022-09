Probabile svolta dietro l'incidente in cui Stella Mutti ha perso la vita: il fidanzato iscritto sul registro degli indagati

C’è una possibile svolta dietro il sinistro che ha portato al prematuro decesso di Stella Mutti. Il fidanzato che era alla guida della moto, è ora iscritto sul registro degli indagati, poiché potrebbe aver effettuato un sorpasso in una zona dove non era consentito.

Gli inquirenti stanno portando avanti l’inchiesta per far luce sul triste episodio. Lo scopo è proprio quello di capire le responsabilità dei due ragazzi.

I fatti sono avvenuti intorno all’1.45 di notte, tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto. Precisamente nei pressi di via Garibaldi, a Rezzano, in provincia di Brescia.

Stella era in sella alla Yamaha guidata dal suo fidanzato di 22 anni. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il ragazzo alla guida del veicolo si è scontrato con una Jeep.

Purtroppo a causa del violento scontro con il suolo, nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, per lei non c’è stato più nulla da fare. Ha perso la vita sul colpo. Da ciò che è emerso sembrerebbe che l’automobilista sia risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico 3 volte superiore a quello previsto dal codice della strada.

Le indagini per il sinistro in cui Stella Mutti ha perso la vita

Da ciò che è emerso fino ad adesso sembrerebbe che il ragazzo alla guida della moto, abbia sorpassato la Jeep in un tratto in cui non era consentito.

Gli agenti inoltre, per chiarire l’esatta dinamica hanno disposto una consulenza cinematica. Questo nuovo esame dovrà accertare se il giovane alla guida del veicolo a due ruote stava realmente effettuando un sorpasso proprio mentre l’automobilista stava girando a sinistra.

Il primo nome a comparire nel registro degli indagati è proprio quello del 27enne alla guida della macchina. Questo perché dagli esami di routine è risultato positivo all’alcol test.

Stella stava rientrando a casa dopo aver visto il concerto del suo cantante preferito Ernia. Infatti il rapper sconvolto dalla notizia, ha voluto scrivere in una storia le sue condoglianze alla famiglia della ragazza.