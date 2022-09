Un grave sinistro stradale è quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 26 settembre, in provincia di Brescia. Un bambino di soli 4 anni è riuscito a sfuggire dalle mani di sua madre ed un Suv lo ha investito. Ora si trova ricoverato in ospedale, in condizioni critiche.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti di polizia, che ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il conducente del veicolo, è risultato negativo all’alcol test.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di lunedì 26 settembre. Precisamente lungo via Alcide de Gaspari, a Rezzano, piccolo comune in provincia di Brescia.

Il bimbo che stava passeggiando con la madre, per cause ancora da chiarire, è riuscito ad allontanarsi dalla donna ed è fuggito sulla strada, per attraversare.

Il conducente del Suv, un uomo di 57 anni del posto, ha provato in tutti i modi ad evitarlo, ma non ci è proprio riuscito. Lo ha investito ed è subito sceso per soccorrerlo.

I passanti e tutti i presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e nonostante la gravità dell’accaduto, il piccolo non ha mai perso i sensi e non ha battuto la testa.

Le condizioni del bambino di 4 anni dopo il sinistro

Di conseguenza dopo averlo stabilizzato sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova ancora ricoverato.

Da ciò che è emerso fino ad ora, sembrerebbe che il piccolo abbia riportato una frattura al femore. Per questo i medici lo hanno dovuto sottoporre ad un delicato intervento, ma non risulta essere in pericolo di vita.

I sanitari hanno trovato la madre in stato di shock. Nel frattempo gli agenti, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. Infatti dopo aver ascoltato la versione dell’automobilista, lo hanno sottoposto ad alcol test ed è risultato negativo.