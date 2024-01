Riccardo Fogli pubblica una foto in ospedale: cosa è successo al cantante e come sta

Fan preoccupati dopo la foto pubblicata sui social di Riccardo Fogli su una barella d’ospedale. Il noto cantante ha tuttavia rassicurato tutte quelle persone che lo seguono e lo amano, spiegando di essersi sottoposto ad un intervento alla mano, che è andato “benissimo”.

L’intervento è andato benissimo. Volevo tranquillizzarvi, ho avuto un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa.

Nella foto, Riccardo Fogli sorride mentre se ne sta su una barella dell’ospedale con la mano fasciata. Fortunatamente, il noto cantante sta bene e si è trattato solo di un piccolo intervento. Ma ha voluto lui stesso rassicurare i suoi numerosi fan sui social network. Tanti i messaggi e i commenti che ha ricevuto, con l’augurio di una pronta guarigione.

Chi è Riccardo Fogli

Riccardo Fogli, nato a Pontedera il 21 ottobre del 1947, è famoso per essere stato il frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973 e per essere poi tornato tra il 2015 e il 2016 e dal 2023. Durante le pause dal gruppo, la star ha intrapreso una carriera da solista, aiutato e seguito da Patty Pravo.

Il cantante ha vinto il 32esimo Festival di Sanremo e la prima edizione di Music Farm. Una carriera lunga e piena di soddisfazioni, che non ha bisogno di essere descritta e ricordata.

Nel 2022 ha partecipato alla terza edizione del Cantante Mascherato e alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Nel 1971 si è sposato con Viola Valentino, ma un anno dopo si è allontanato dalla donna per via di un flirt con Patty Pravo. I due si sono poi ripresi, per separarsi definitivamente nel 1992 per l’attrice Stefania Brassi.

Brassi e Fogli sono diventati genitori nel 1993, con la nascita di Alessandro Sigifrido. Un’unione che è durata fino al 2010. Dopo la separazione, Fogli ha sposato la modella romana Karin Trentini, dalla quale ha avuto un’altra figlia, Michellemary.