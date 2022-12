La triste vicenda arriva da Lumezzane, in provincia di Brescia, dove Riccardo Gobbi ha perso la vita a soli 29 anni, dopo una serata trascorsa insieme ai suoi amici.

Il ragazzo è stato estratto già privo di vita, dalla sua auto, completamente carbonizzato. Dagli esami medici, è emerso che il ragazzo era ancora vivo quando la sua vettura ha iniziato a prendere fuoco.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, è stato stabilito che Riccardo Gobbi potrebbe essersi addormentato al volante mentre rientrava alla sua abitazione e la sua auto potrebbe poi essersi scontrata contro un muretto ripetutamente, fin quando non avrebbe iniziato a prendere fuoco. Il 29enne, secondo l’autopsia, era ancora vivo e potrebbe essere stato stordito dai fumi, rimanendo poi prigioniero delle fiamme.

A lanciare l’allarme, è stato un passante, dopo che ha visto la vettura nel parcheggio della sua abitazione. Stesso parcheggio dell’azienda di famiglia, per la quale lavorava anche lo stesso Riccardo.

Sul posto, in breve tempo, sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Purtroppo, i paramedici non hanno potuto fare nulla per aiutare il giovane. Era già troppo tardi e il suo corpo ormai ridotto in gravi condizioni dalle fiamme.

Il medico legale sta effettuando tutti gli esami necessari e la relazione completa dell’autopsia, verrà depositata nel mese di gennaio.

I post di addio per Riccardo Gobbi

Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità, la famiglia e gli amici di Riccardo Gobbi. Sui social sono apparsi numerosi post, immagini e video ricordo del 29enne, pubblicati dai suoi amici, che hanno voluto salutarlo e ricordarlo per un’ultima volta.

Anche il primo cittadino di Lumezzane ha espresso la sua vicinanza e il cordoglio a nome dell’intera comunità: