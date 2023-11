È stato trovato senza vita dai soccorritori: il suo cagnolino ha vegliato il suo corpo per due mesi

Una triste storia che arriva dal Colorado, ma che ci dimostra quanto sia grande l’amore dei nostri amici a quattro zampe. Rich Moore, 71 anni, è stato trovato senza vita sulle montagne di San Juan. Accanto al corpo dell’escursionista, c’era il suo fedele cane. L’animale era magro e debole, ma non lo aveva abbandonato. Sin dal giorno della sua scomparsa (due mesi prima), era rimasto lì a vegliare il corpo.

La drammatica scoperta è stata fatta da un cacciatore, che ha subito lanciato l’allarme ai soccorsi. Rich Moore era uscito per un’escursione, voleva scalare la vetta di circa 3.800 m. Tuttavia, non è mai tornato a casa. La famiglia ne ha denunciato la scomparsa e subito sono partire le ricerche.

Il ritrovamento di Rich Moore

Il 71enne è stato trovato privo di vita lo scorso 30 ottobre, nel bacino idrografico del Lower Blanco. Finney, il cagnolino, era accovacciato accanto al corpo senza vita del suo padrone. Non voleva lasciarlo andare, i soccorritori hanno lavorato a lungo per convincerlo ad affidare il suo papà nelle loro mani. Il cucciolo è stato portato da un veterinario, per una visita di controllo e poi riconsegnato tra le amorevoli braccia dei suoi familiari.

La causa del decesso di Rich Moore non è stata ancora resa nota. Purtroppo il 71enne si trovava in una zona estremamente ripida e con forti venti. Non è riuscito a portare a termine la sua escursione.

La storia si è diffusa in tutto il mondo attraverso i social network, come dimostrazione di quanto grande sia l’amore degli amici a quattro zampe, che non abbandonano le persone che amano nemmeno nel più brutto dei momenti. Finny sarebbe potuto morire di fame, eppure non si è mai allontanato dal suo papà umano. Ha vegliato il suo corpo fino all’arrivo dei soccorritori e non aveva alcuna intenzione di permettere a quegli estranei di toccarlo. Fortunatamente questo cucciolo ha altre persone che lo amano e che ora si prenderanno cura di lui, aiutandolo a superare la triste perdita.