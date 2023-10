L'attore statunitense Richard Roundtree deve la sua fama soprattutto ai film del Detective Shaft: un tumore al pancreas lo ha portato via

Una notizia molto triste si è diffusa nelle scorse ore ed ha provocato dolore agli appassionati di cinema e serie tv, specie statunitensi. Richard Roundtree, stimatissimo attore, noto soprattutto per il suo ruolo del Detective Privato Shaft, si è spento all’età di 81 anni. Innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati da fa, amici e colleghi dello star system.

Un lutto molto grave che ha colpito gli appassionati statunitensi e di tutto il mondo di cinema e televisione. Richard Roundtree, stimatissimo attore che ha fatto la sua fortuna dagli anni settanta in poi.

Nato a New Rochelle nello stato di New York nel 1942, Roundtree ha iniziato prima a lavorare nel mondo della moda.

Successivamente si è gettato a capofitto nel mondo della recitazione, trovando subito il ruolo che lo avrebbe reso celebre ovunque, quello del Detective privato John Shaft.

I primi tre capitoli della saga uscirono nelle sale rispettivamente nel 1971, nel 1972 e nel 1973. Dal 1973 al 1974 recitò anche nell’omonima serie tv e, nel 2019, in un quarto film, sempre con Shaft come protagonista.

Inoltre, ha preso parte a diversi episodi di serie tv famose in tutto il mondo come: La signora in giallo, Willy il principe di Bel-Air, Desperate Housewives, Grey’s Anatomy e Heroes.

Tra le tante apparizioni nei film, si menzione quella in Seven, film cult diretto da David Fincher, nel cui cast compaiono nomi del calibro di Brad Pitt e Morgan Freeman.

Il dolore per la morte di Richard Roundtree

A portare via il noto attore, come confermato dal suo manager Patrick McMinn, un cancro al pancreas che gli era stato diagnosticato qualche tempo fa.

L’agente, nel comunicato, ha voluto sottolineare quanto “il lavoro e la carriera di Richard sono stati un punto di svolta per i protagonisti afroamericani del cinema. L’impatto che ha avuto sul settore non può essere sottovalutato“.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore. Uno dei quali, anche da parte di Samuel L Jackson, che ha interpretato la parte di Johm Shaft II: