Rihanna è mamma bis: il genere e il nome del bebè appena nato

Seconda gioia per la pop star di fama mondiale Rihanna e per il suo compagno, il rapper Asap Rocky. Circa un mese fa, infatti, è venuta al mondo la seconda figlia della coppia. La notizia è stata diffusa proprio dalla neo mamma bis in questi giorni, insieme al nome scelto per la piccola, molto bello e originale.

Da decenni ormai Rihanna è considerata una stella assoluta della musica mondiale ed ogni notizia che la riguarda, ovviamente, fa il giro del mondo.

Da alcuni anni è legata sentimentalmente al famoso rapper Asap Rocky e con lui ha deciso anche di mettere su famiglia.

A gennaio del 2022 ha scoperto di essere in dolce attesa per la prima volta e a maggio dello stesso anno ha abbracciato il suo primo bambino.

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ha fatto trapelare il genere e il nome del suo primo genito soltanto un anno dopo, svelando che si trattava di un maschietto e che il suo nome è RZA Athelston Mayers.

A febbraio di quest’anno, invece, l’annuncio della seconda gravidanza della popstar è stato tutt’altro che riservato.

L’artista è infatti stata l’ospite d’onore dell’Half Time Show del 57esimo Super Bowl, che si è giocato allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, e per l’occasione ha indossato sul palco un fantastico outfit che metteva in mostra un pancione ormai evidente.

Il nome della seconda figlia di Rihanna

Le ultime settimane, tuttavia, non sono state piene solo di gioia per Riri.

È arrivata all’inizio di settembre, infatti, la notizia della morte di Tanella Aleyne, cugina della cantante, scomparsa improvvisamente a soli 28 anni. Rihanna e Tanella, secondo quanto emerso, erano molto legate e sono cresciute insieme.

A consolare la star, in ogni caso, appunto la nascita della sua bimba.

Fonti vicine a Rihanna hanno confermato la notizia, così come hanno confermato che si tratta di una femminuccia e che il suo nome è Riot Rose Mayers.

Continua dunque la tradizione di Rihanna, che sceglie per i suoi figli tutti nomi che hanno come iniziale la R, come anche il suo d’altronde.

Un piccolo indizio su quale sarebbe stato il nome della piccola era arrivato all’inizio dell’anno, quando Asap Rocky ha pubblicato un nuovo brano, in collaborazione con Pharrel Williams, dal titolo appunto “Riot”.