Nel corso delle ultime ore è accaduta una tragedia al Luna Park. Ludovica è morta all’età di 15 anni a causa di una caduta da una giostra. Inutili sono stati i tentativi di mantenerla in vita in quanto le sue condizioni erano disperate. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Tragedia al Luna Park. Un’adolescente di 15 anni è morta a seguito di una caduta da una giostra. La ragazza in questione si chiama Ludovica ed è residente a Trecate. Alla luce del suo decesso, la Procura di Novara ha aperto le indagini sulla giostra e sul proprietario.

Si chiamava Ludovica la ragazza che è venuta a mancare mentre era su una giostra al Luna Park. L’adolescente stava festeggiando il compleanno con i suoi amici ma la sua vita è finita sul tagadà. Si tratta di ua giostra meccanica che ruota su se stessa facendo cadere le persone che vi sono all’interno.

La 15enne è morta proprio in questo modo, sbalzata dalla giostra e poi caduta a terra. A dare il primo allarme sono stati i suoi amici i quali hanno visto il sangue uscire dalla testa urtata violentemente sull’attrazione.

Tempestivo è stato l’intervento del pronto soccoso il quale ha trasportato l’adolescente all’ospedale di Novara. Tuttavia le sue condizioni erano disperate e inutili sono stati i tentativi di mantenerla in vita. Le ferite riportate erano troppo gravi e Ludovica non ce l’ha fatta. In rispetto della morte della 15enne, la festa di San Giuseppe è stata sospesa ed il Luna Park ha chiuso

Attualemente la Procura di Novara ha aperto le indagini sulla giostra. Tra gli indagati c’è il proprietario, nonchè anche suo figlio minore in quanto era quest’ultimo alla guida del tagadà. Il sindaco di Galliate, Claudiano di Caprio ha voluto esprimersi in merito alla vicenda. Queste sono state le sue parole: