L’apertura dei ristoranti anche a cena? Il Cts frena, ora deciderà il Governo

Il Comitato Tecnico Scientifico dispone nuove regole per l’apertura a pranzo dei ristoranti in zona arancione e serale in quella gialla. Non un via libera degli esperti, che rimarcano come nel verbale della riunione del 26 gennaio vi siano, anzi, indicate alcune considerazioni sull’inasprimento delle misure anti-contagio, rapportandole alle proprietà strutturali dei locali e alla tipologia del servizio reso. A esprimersi su eventuali aperture dovrà essere necessariamente il Governo.

Ristoranti: l’appello di Confesercenti e Confcommercio

Il Cts ha preso campo successivamente alle richieste pervenute, mediante il ministero dell’Interno e dello Sviluppo economico, anche da parte delle associazioni di categoria di Confesercenti e Confcommercio.

Distinzione coi bar

Sulla riapertura di esercizi pubblici, il Cts ha indicato che una rimodulazione dei pacchetti potrebbe incidere sull’efficacia nella mitigazione del rischio. In merito alla rimodulazione rimanda le valutazioni al decisore politico.

A ogni modo, andrebbero prese in considerazione le varie tipologie di esercizi pubblici distinguendo tra bar e ristoranti.

La proposta di Fratelli d’Italia

I capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, nonché il capogruppo di FdI in Commissione – Attività produttive, Riccardo Zucconi hanno annunciato che il partito presenterà un ordine del giorno e un emendamento al decreto approvato lo scorso 14 gennaio e all’esame del Senato per chiedere la riapertura fino alle ore 22 dei ristoranti nelle zone gialle, e nelle ore diurne per i locali dotati di spazi con tavolo nelle zone arancioni. Il tutto in piena conformità ai provvedimenti di sicurezza adottati.

Ristoranti: la soddisfazione di Giovanni Toti

Su Facebook il presidente della Regione Liguria e vice presidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, accoglie in termini positivi il parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla chiusura dei ristoranti a cena nelle zone gialle e in quella diurna nelle zone arancioni. Lo avevano chiesto a più riprese e sono soddisfatti. Auspicano che il Governo dia subito il nulla osta, così da permettere alle attività di lavorare.