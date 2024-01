La donna scomparsa dallo scorso 3 gennaio, è stata trovata senza vita. Giulia Maffei era un’insegnate di sostegno, che viveva a Modugno. Era stata ripresa per l’ultima volta alle 11:30 del 3 gennaio, dalle telecamere di un supermercato Despar, situato in via Fiume, non molto distante dalla sua abitazione. Poi, nessuno è più riuscito a contattarla.

Poche ore fa, è giunta la straziante notizia del ritrovamento. Il corpo di Giulia Maffei è stato individuato, privo di vita, nelle campagne di Modugno. A denunciare la sua scomparsa, era stato il figlio, preoccupato per il suo mancato rientro. Per giorni, le forze dell’ordine l’hanno cercata nel comune, insieme alla Protezione Civile e alle unità cinofile.

Il cordoglio del Sindaco per la famiglia di Giulia Maffei

Tutti hanno pregato e sperato che venisse ritrovata sana e salva, purtroppo il caso dell’insegnante scomparsa si è concluso con un tragico epilogo. La notizia ha sconvolto l’intera comunità, che si è stretta al dolore della famiglia. Anche il Primo Cittadino di Modugno, Nicola Bonasia, ha voluto mostrare la propria vicinanza a nome di tutti gli abitanti.

È con profonda tristezza e sgomento che apprendiamo della scomparsa della signora Giulia, della quale non si avevano notizie da giorni. In questo momento di dolore, sono vicino alla sua famiglia ed ai suoi affetti più cari. A loro giungano le più sentite condoglianze.

Si era allontanata da casa senza portare con sé i documenti. Sul suo corpo senza vita non stati trovati segni di violenza, la prima ipotesi è quella di un gesto estremo. Sarà solo l’autopsia a chiarire l’esatta causa del decesso e ad aiutare gli inquirenti a ricostruire quanto accaduto all’insegnante 57enne.

Numerosi appelli si erano diffusi sul web, rivolti a chiunque avesse informazioni utili per ritrovare Giulia. Sono state ore di ansia per tutti coloro che conoscevano ed amavano l’insegnante. La notizia è stata straziante da ascoltare, la perdita della 57enne ha spezzato il cuore dell’intera comunità.