Il 42enne di Castelvetrano scomparso in Germania, è stato ritrovato. Sergio Leone aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso 5 novembre e la sua mamma lo ha cercato disperatamente. Ora è finalmente arrivata la bellissima notizia ed è stata proprio la donna ad annunciarla.

Annamaria Di Bella ha parlato al telefono con il figlio, dopo mesi di appelli e ricerche ha scoperto la verità. Cosa è successo a Sergio Leone? Il suo caso era arrivato a tutti i giornali e anche alla trasmissione Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli. Il ragazzo è stato avvistato, mentre camminava per strada, da un telespettatore tedesco, che ha subito cercato la sua mamma sui social. Le parole di Annamaria:

Questa persona mi ha chiamato e mi ha detto che aveva trovato mio figlio e lo ha condotto presso l’attività dove lavora. Mi ha fatto parlare al telefono con mio figlio e io non ho trattenuto le lacrime. Lui stesso mi ha raccontato cosa è successo in questi mesi. I primi di dicembre è stato colpito da un infarto, lo hanno soccorso in strada e poi portato all’ospedale di Francoforte, dove è rimasto ricoverato per due mesi. Mi ha detto anche che per una trombosi ha rischiato di perdere una gamba, ma è stato operato e tutto è andato bene.

I ringraziamenti della mamma di Sergio Leone

La donna per mesi ha cercato di lanciare quanti più appelli possibili per ritrovare suo figlio, ha contatto la trasmissione tv Chi l’ha visto e anche il consolato italiano in Germania. Ora piange per la gioia, ha ritrovato il suo Sergio e sta bene.

Annamaria ha voluto ringraziare tutte quelle mamme che l’hanno compresa e aiutata, tutti i cittadini dei comuni tedeschi che si sono fatti avanti per aiutarla a ritrovare il 42enne.