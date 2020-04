Ritrovato nel Tevere il corpo di Luciana Martinelli Trovato il corpo della maestra scomparsa da casa diversi giorni fa. Ecco cosa è accaduto...

Nel pomeriggio di oggi è stato trovato nel Tevere il corpo di Luciana Martinelli, la giovane che era scomparsa da casa a Pietralata, nella notte tra il 3 e il 4 aprile. La ragazza di soli ventisette anni, è sparita dalla sua abitazione e da quel momento di lei, si sono perse le tracce.

Un evento drammatico, che non ha avuto il lieto fine per i suoi genitori, che hanno lanciato anche un appello a Chi L’ha Visto, con la speranza di poterla riabbracciare.

In base alle informazioni che sono state rese note, Luciana Martinelli, negli ultimi periodi aveva dei problemi psicologici. Infatti, tutti erano preoccupati per lei.

Lavorava come insegnante di lingue in una scuola per bambini ed in più faceva anche la volontaria al canile della Muratella. Gli animali erano la sua più grande passione.

Infatti le forze dell’ordine, sono riuscite a capire che era lei, per il tatuaggio dell’impronta di un cane, che aveva sulla spalla destra ed i vestiti che indossava. A lanciare l’allarme sono stati dei passanti, che hanno notato il corpo della donna nel Tevere.

Pochi giorni fa, è stata ritrovata anche la sua auto, davanti il circolo Canottieri, sul Lungotevere Flaminio. All’interno, aveva lasciato le chiavi sul sedile posteriori. Da quel momento di lei si erano perse completamente le tracce, fino ad oggi.

I genitori, quel giorno, non l’hanno vista tornare a casa ed infatti hanno lanciato subito l’allarme. Le ricerche sono partite subito, in molti hanno detto di averla vista e tra questi anche due meccanici, che hanno detto di averla aiutata con la batteria della sua auto.

La madre, quando è stata ritrovata la macchina, si è recata sul posto ed ha lanciato un disperato appello. Ha detto: “Fatti sentire Luciana ti prego. Voglio riabbracciarti, non vederti da cinque giorni mi sta straziando di dolore. Non fa niente però amore, risolviamo tutto, l’importante è che torni e che ci riabbracciamo, ti facciamo fare tutto quello che vuoi. Non vedo l’ora di vederti.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.