Una notizia davvero bella è quella che è stata resa nota in queste ultime ore. Joe, il bimbo di 8 anni con disabilità, che era scomparso dalla casa lo scorso 17 giugno, è stato ritrovato sano e salvo sotto le fogne della sua città. Era a circa 300 metri dalla sua abitazione.

Una storia che per fortuna ha avuto il lieto fine che tutti speravano. Il piccolo nonostante il tempo, sembra essere in buone condizioni, anche se i medici lo tengono ancora ricoverato per precauzione.

I fatti sono iniziati lo scorso 17 giugno. Il bambino di soli 8 anni, che vive in un paese in Germania, stava giocando fuori la casa.

Quando i genitori sono usciti per controllare, si sono resi conto che del piccolo si erano perse le tracce. In un primo momento hanno provato a cercarlo da soli, ma visto che le loro ricerche non hanno portato ai risultati sperati, hanno denunciato l’accaduto agli agenti.

Le forze dell’ordine, vista la gravità dei fatti, hanno avviato sin da subito tutte le ricerche. Hanno reso pubblica una sua foto ed hanno controllato tutte le segnalazioni arrivate in centrale.

Tuttavia, è solo lo scorso 25 giugno che è arrivata la bella notizia. Un uomo ha sentito alcuni strani e flebili lamenti da sotto un tombino.

Il ritrovamento del bimbo di 8 anni scomparso da casa

Non sapendo di cosa si trattasse, ha chiesto l’intervento degli agenti. Questi ultimi sono scesi giù nelle fogne per controllare ed è proprio a quel punto che hanno ritrovato il piccolo Joe.

Era nudo, disidratato ed affamato, ma nonostante tutto sembrava stare bene. Da ciò che è emerso, il piccolo probabilmente è scomparso dopo essersi arrampicato ad un tubo per il drenaggio e dopo essersi allontanato ha perso l’orientamento. L’ipotesi è che si sia perso dentro il tunnel.

Non è ancora chiaro come sia arrivato lì sotto. Ora è ricoverato in ospedale, per tutti i controlli di routine. Nel frattempo gli agenti stanno portando avanti tutte le indagini del caso.