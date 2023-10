Manuel Cientanni è stato trovato morto a distanza di quasi due mesi, nello stesso punto dell'incidente in barca: aveva 29 anni

È stato ritrovato senza vita Manuel Cientanni, il 29enne scomparso da Salerno lo scorso 14 agosto. L’allarme è arrivato da parte di una persona che si trovava in barca e che stava rientrando dopo una gita in mare la scorsa domenica. Quando ha notato il corpo, ha lanciato l’allarme.

La Guardia Costiera e gli uomini dei Vigili del Fuoco sono subito intervenuti sul posto e hanno recuperato il corpo senza vita di quell’uomo. Dopo i dovuti accertamenti, hanno stabilito che si tratta proprio del cuoco 29enne scomparso lo scorso 14 agosto. Manuel Cientanni era rimasto vittima di un incidente in barca proprio nel punto del ritrovamento, nel tratto di mare tra Catara e Maiori.

Il corpo senza vita, con indosso lo stesso costume del 29enne, era in avanzato stato di decomposizione. I soccorritori lo hanno trasportato all’obitorio dell’ospedale di Salerno, in attesa del riconoscimento da parte dei familiari.

Cosa è accaduto a Manuel Cientanni

Manuel Cientanni era un cuoco di 29 anni che viveva a Pontecagnano, un comune in provincia di Salerno. Quel giorno, il ragazzo aveva noleggiato una barca per trascorrere una giornata insieme ad altri due amici. Purtroppo, durante la gita, è accaduto l’imprevedibile. A seguito di quella che è stata definita una manovra azzardata, il giovane è caduto in mare ed è rimasto ferito alla testa dalle eliche della barca. Da quel momento di lui si sono perse le tracce.

Ritrovato dopo quasi due mesi

A distanza di quasi due mesi, il mare ha restituito il suo corpo ormai privo di vita. Manuel è deceduto a soli 29 anni. I familiari dovranno ora confermare che si tratti proprio di lui, anche se la notizia è già data per certa. Il corpo senza vita rinvenuto dai soccorritori, corrisponde al 29enne e aveva indosso il suo stesso costume.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità.