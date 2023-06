Roberta Beta, giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello, aveva annunciato recentemente sui social di essersi operata per un adenoma Pleumorfo che le era stato trovato nella zona dell’orecchio destro. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e oggi ringrazia la Madonna, i medici e tutti coloro che le sono stati vicini in questo periodo.

Credit: robertabetareal – Instagram

L’anno 2000, oltre che a segnare l’inizio di un nuovo millennio, in Italia ha segnato anche l’inizio di una nuova era per la televisione, quella dei reality show.

In quell’anno è infatti andata in onda la prima edizione del Grande Fratello. A vincere fu Cristina Plevani, subito davanti a Salvo Veneziano e al compianto Pietro Taricone.

Un altro dei concorrenti, la cui esperienza nella casa durò meno, ma che lasciò comunque un buon ricordo a tutti i telespettatori, fu Roberta Beta.

Allontanatasi dalle luci dei riflettori, Roberta ha continuato a lavorare come giornalista e a raccontare la sua vita attraverso i social, sui quali ha un ottimo seguito.

Recentemente ha pubblicato un post che ha fatto preoccupare i suoi fan. Con un video, infatti, annunciava di avere un tumore, per la precisione un Adenoma Pleuforme, per il quale avrebbe dovuto sottoporsi ad un’operazione.

Come sta Roberta Beta

Credit: robertabetareal – Instagram

L’ex concorrente del GF ha spiegato di essersi accorta di quel “pallino” per caso. Si è sentita miracolata, perché quello che le era apparso dietro all’orecchio non era un semplice nodulo infiammato, ma un qualcosa che se non fosse stato preso in tempo, avrebbe potuto trasformarsi in un qualcosa di infinitamente più serio.

Sempre dall’ospedale, poi, Roberta ha registrato un nuovo video, post operatorio, nel quale ha voluto ringraziare chiunque le sia stato vicino in questo periodo. Ringraziamenti, ovviamente, anche ai medici che l’hanno assistita al meglio.

Credit: robertabetareal – Instagram

Ieri, a seguito dell’esame istologico, Roberta ha in fine scritto: