La scomparsa di Roberta Marcon ha lasciato un immenso vuoto nel cuore di tantissime persone. La 53enne era un punto di riferimento per gli abitanti di Treviso, era un’amorevole veterinaria e il suo studio era sempre a disposizione di tutti, 24 ore su 24.

Roberta Marcon ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare gli amici a quattro zampe. Ciò che le persone apprezzavano più di lei, era la grande umanità con cui svolgeva il suo meraviglioso lavoro. Aveva uno studio veterinario situato in via Martiri Cecoslovacchi a Treviso.

La donna purtroppo era affetta da un tumore, che non le ha lasciato scampo. La terribile diagnosi era arrivata tre anni fa. Roberta ha lottato con tutte le sue forze, si è sottoposta a diverse terapie in diverse strutture sanitarie. Sembrava che le cose stessero andando bene e che avesse ripreso in mano la sua vita. Poi, l’anno scorso l’intruso è tornato.

Roberta Marcon si è spenta per sempre tra le mura dell’Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto.

Nelle ultime ore sul web sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio e di addio. Tantissime le persone che hanno voluto ricordarla per il suo contagioso sorriso, per i modi umani con cui si rapportava con le persone e con gli amici a quattro zampe e soprattutto per la sua disponibilità. Era sempre raggiungibile, a qualsiasi ora.

La morte è così, arriva furtiva quando meno te lo aspetti. Chiediamo il dono di essere pronti per l’incontro con il Signore. Per la cara dottoressa, una preghiera per la sua anima e per la sua famiglia, perché in mezzo al dolore possano ritrovare la serenità.

La 53enne lascia nel dolore il marito Flavio, i due figli Eliseo ed Edoardo, la sorella Patrizia, la mamma Bruna e tutti i suoi cari. Il prossimo martedì verrà celebrato nella Chiesa Monumentale di Castello Roganzuolo, l’ultimo saluto all’amata veterinaria.