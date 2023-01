È di ieri, domenica 8 gennaio, la notizia della scomparsa di un grande calciatore brasiliano, che ha vestito più volte la maglia verde oro e che è diventato una leggenda di uno dei club più gloriosi del Brasile, il Vasco Da Gama. Il suo nome era Roberto Dinamite e si è spento all’età di 68 anni, dopo aver lottato per più di un anno contro un tumore all’intestino.

Nell’ultimo periodo, sono diversi i calciatori o ex calciatori di tutto il mondo che hanno perso la vita. Se l’Italia ha conosciuto il profondo dolore, per aver perso stelle assolute come Sinisa Mihjlovic e Gianluca Vialli, anche altri Paesi hanno purtroppo dovuto dire addio ad alcuni dei propri campioni.

Ieri, ad esempio, si è diffusa la notizia della scomparsa di Modeste M’Bami. L’ex giocatore di PSG e Marsiglia, era diventato una leggenda nel suo Paese, il Camerun, dopo che nel 2000, insieme ai suoi connazionali, riuscì nell’impresa di vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney. Aveva 40 anni ed è deceduto per un infarto fulminante.

Un altro dei Paesi che ha dovuto fare i conti con dolorose perdite è stato il Brasile. Poche ore prima che scoccasse il nuovo anno ha dovuto dire addio per sempre al calciatore più rappresentativo e leggendario, ossia Pelé. O’Rey, così veniva chiamato in patria, si è spento a 82 anni dopo aver lottato a lungo con un tumore al pancreas.

Sempre un tumore, all’intestino, ieri ha portato via un’altra leggenda del calcio verdeoro. Si tratta di Roberto Dinamite.

Cordoglio per la morte di Roberto Dinamite

Dinamite aveva 68 anni e si è arreso dopo essersi battuto duramente contro la brutta malattia che gli era stata diagnosticata circa un anno fa.

A darne il triste annuncio, via social, ci ha pensato il club che lo ha reso leggenda, il Vasco Da Gama. La società ha proclamato sette giorni di lutto e salutato così la propria leggenda: