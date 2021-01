Roberto Maroni ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Ricovero in ospedale per l'ex ministro Roberto Maroni

Roberto Maroni è stato ricoverato nelle scorse ore in ospedale in seguito a un malore. L’ex ministro ed ex governatore della Regione Lombardia, oggi candidato per la Lega a Varese, non si troverebbe in condizioni di salute preoccupanti. Tuttavia, l’equipe medica addetta a seguirlo ha preferito trattenerlo presso la struttura, in modo da eseguire accertamenti più approfonditi.

Mancamento per Roberto Maroni

Secondo quanto riporta l’Ansa, Maroni, oggi 65enne, si è sentito male mentre era in casa sua, a Lozza, in provincia di Varese. L’ex presidente lombardo avrebbe avuto un mancamento nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio 2021, battendo la testa e accasciandosi a terra. Nella caduta avrebbe rimediato una lieve ferita.

Trattenuto a scopo precauzionale

Attualmente Roberto Maroni è vigile. Gli operatori della struttura ospedaliera hanno rassicurato sul quadro clinico del politico: non è preoccupante, anche se, a scopo precauzionale, ha preferito trattenerlo in osservazione all’ospedale di Circolo di Varese, così da stabilire, in maniera più precisa, quali cause abbiano provocato il malessere.

I medici desiderano comprendere le ragioni del malore che lo ha colto nel pomeriggio di ieri prima di dare l’ok alla dimissione.

Manifesto della campagna a sindaco

Roberto Maroni si è speso nella campagna elettorale per le comunali di Varese. Solamente pochi giorni fa, nel corso della seduta del consiglio amministrativo locale varesino, tenutosi il 28 dicembre, dove le parti coinvolte hanno discusso l’ultimo bilancio di previsione, aveva lanciato una specie di manifesto della sua campagna a sindaco per il nuovo anno. A preoccupare l’ex numero uno della Lega ci sono inoltre dei problemi giudiziari.

Matteo Salvini aggiornato su Roberto Maroni

Tra le prime persone a scrivere a Maroni per informarsi sul suo stato c’è il segretario della Lega Matteo Salvini. Il numero uno del carroccio – comunica il partito – si tiene aggiornato costantemente sulle condizioni dell’ex ministro, al quale ha augurato una pronta guarigione.