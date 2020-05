Roccabascerana, ragazzo di 14 anni trovato morto nel suo letto Roccabascerana, trovato morto nel suo letto ragazzo di 14 anni: sono stati i genitori a fare la tragica scoperta

Una vera e propria vicenda drammatica, è avvenuta nei giorni scorsi. Una ragazzo di soli quattordici anni, è stato trovato morto nel suo letto. I genitori, quando hanno fatto la tragica scoperta, hanno allertato subito i soccorsi, ma quando sono arrivati nell’abitazione, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Un evento tragico che ha sconvolto tutta la comunità, ma soprattutto la famiglia dell’adolescente, che non si aspettava affatto di poter vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto a Roccabascerana, un piccolo comune in provincia di Avellino. Il giovane era andato a dormire e prima di quel momento non era accaduto nulla di strano.

Quando i genitori sono andati a svegliarlo, però si sono resi conto che il figlio era privo di sensi. Si sono subito allarmati ed hanno chiamato immediatamente il 118.

I soccorritori sono arrivati tempestivamente nell’abitazione, ma nonostante i loro disperati tentativi per lui non c’è stato nulla da fare e alla fine, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre, poco dopo il loro arrivo.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire cosa è accaduto. Sembrerebbe che il giovane non soffrisse di nessuna patologica pregressa.

Per i medici, il suo decesso è stato causato appunto da un malore improvviso mentre dormiva e nessuno avrebbe potuto fare nulla per salvarlo, visto che non se ne è nemmeno reso conto.

La notizia di questa tragica morte si è diffusa in fretta su tutta la zona e tutti sono distrutti. La famiglia è molto conosciuta ed ora tutti i loro amici e conoscenti, stanno cercando di stare vicino ai genitori.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.