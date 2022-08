Il mondo del cinema statunitense e mondiale è affranto nell’aver appreso la notizia della morte di Roger Mosley. L’attore, che aveva 83 anni, la settimana scorsa era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale e le sue condizioni sono apparse da subito drammatiche. Dopo aver lottato con tutte le sue forze, si è spento definitivamente ieri, domenica 7 agosto.

Sono stati giorni difficili per la famiglia di Roger e per i tantissimi fan che lo hanno amato e sostenuto per tutta la sua lunga e di successo carriera.

Questo perché la settimana scorsa, l’attore era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che aveva coinvolto la sua auto a Lynwood, California, nei pressi di Los Angeles.

I soccorritori lo avevano subito trasportato all’ospedale Cedars-Sinai, dove i medici hanno tentato con tutte le loro forze di salvargli la vita. E lo stesso Roger ha lottato con tutte le forze per riprendersi.

A raccontare quanto accaduto a Roger e chiedere preghiere a tutti coloro che volessero, era stata la figlia Cha Mosley in un doloroso post su Facebook.

La settimana scorsa mio padre, Roger E. Mosley è stato coinvolto in un grave incidente stradale che lo ha lasciato paralizzato dalle spalle in giù. È in condizioni critiche ma combatte duramente. Si sta facendo ogni sforzo per prendersi cura di lui in questo periodo. Ed è costantemente accompagnato da famiglia e amici. Questo è un momento MOLTO difficile per noi. Tutti sappiamo che Roger è un leone, il re di ogni luogo in cui si è portato. È una leggenda, un pioniere, un modello, un amico. Lui è il mio “Signor Uomo”. Per favore mandagli il tuo amore.