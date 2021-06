Una 13enne si è tolta la vita nella sua abitazione nella zona di Roma Est. La madre l’ha trovata dopo essere tornata a casa da lavoro. Purtroppo stava vivendo un momento difficile e la mamma ha voluto anche raccontare la sua versione, in un lungo post su Facebook.

Il tragico episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella casa della famiglia. Gli inquirenti ora hanno avviato un’indagine sul caso ed hanno posto sotto sequestro tutti i dispositivi della ragazza e anche i quaderni trovati nella stanza.

Secondo ciò che riporta Il Messaggero, la 13enne era in cura con alcuni psicologi del Policlinico Umberto I. Questo perché in passato si sarebbe auto inflitta delle ferite alle braccia ed alle gambe.

Nelle serata in cui è avvenuta la tragedia, la mamma è tornata a casa intorno alle 23.45. È entrata nella stanza della figlia per salutarla ed è proprio a quel punto che ha fatto la drammatica scoperta.

L’adolescente ha preso un cavo elettrico, lo ha tagliato con un taglierino e con quel filo si è impiccata ad una mensola. Per questo all’arrivo dei soccorsi, era ormai senza vita. I sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Nell’abitazione sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato subito un’indagine del caso. Da ciò che si apprende, la ragazza stava vivendo un periodo difficile, anche a causa dell’emergenza sanitaria. Non usciva molto ed incontrava poche persone. Si era chiusa in sé stessa.

Nelle ultime ore, anche la madre ha deciso di rompere il silenzio su ciò che stava vivendo la figlia. In un lungo post su Facebook ha detto che le sue migliori amiche l’avevano allontanata ed esclusa. La donna ha scritto:

La prendevano in giro, l’avevano messa nel mirino. Per questo insistevo tanto perché cambiasse sezione a scuola, ma quelle ragazzine non la lasciavano in pace e nei giorni scorsi si erano rifatte sotto. Perdona tutto il male ricevuto e che la terra ti sia lieve.