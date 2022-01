Un tragico decesso è avvenuto nei giorni scorsi all’ospedale Umberto I di Roma. Purtroppo una 28enne incinta ha perso la vita dopo aver contratto il Covid-19. Il neonato nato prematuro, sembra essere in condizioni stabili, ma purtroppo è rimasto senza la sua mamma.

Una vicenda davvero straziante che ha spezzato i cuori di tantissime persone. I medici per diversi giorni hanno fatto il possibile per salvare la giovane donna.

A rendere nota la notizia, è stata proprio la stessa azienda ospedaliera in una nota. La ragazza era di Roma ed era alla 31esima settimana di gravidanza.

Tuttavia, il 29 dicembre è risultata positiva al tampone per il Covid-19. In un primo momento, la sua situazione sembrava essere stabile. Infatti era in isolamento nella sua abitazione.

Però con il passare dei giorni, le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente. Infatti nella giornata del 7 gennaio, vista la situazione, si è recata accompagnata dai suoi familiari al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Il 13 gennaio, i medici le hanno riscontrato una polmonite bilaterale da Covid. Proprio per questo, hanno scelto di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva, ma nei giorni in cui è stata nel nosocomio, i dottori non hanno registrato miglioramenti.

Il tragico decesso della 28enne incinta positiva al Covid

Purtroppo intorno alle 4 di notte, tra giovedì 20 e venerdì 21 gennaio, a causa di un nuovo peggioramento, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Il neonato, invece, è nato prematuro grazie ad un parto cesareo e nonostante tutto, sembra essere in condizioni buone e stabili. Infatti non risulta essere in pericolo di vita.

La mamma purtroppo non ce l’ha fatta a superare il virus e nel giro di pochi giorni la sua situazione è diventata troppo grave. Si è spenta ad appena 28 anni.