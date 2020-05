Roma, aereo Cessna biposto precipita nel Tevere Roma, aereo Cessna biposto precipita nel Tevere: salvo il pilota, disperso l’allievo, proseguono le ricerche per ritrovarlo

Una tragedia si è consumata poco fa a Roma: un aereo da turismo Cessna biposto è precipitato nel Tevere. Il pilota è stato ricuperato e trasportato in ospedale. Nessuna traccia dell’allievo a bordo del velivolo. Sono ancora in corso le ricerche: sul posto squadre della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

L’incidente si è verificato all’altezza di via Vitorchiano a Roma. L’aereo, un biposto da turismo Cessna, è precipitato nel Tevere e si è inabissato. I soccorsi sono stati immediati. Il pilota è stato trovato in fretta dall’equipaggio di Pegaso 33 Elitaliana e trasportato in ospedale con l’eliambulanza. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

Con lui nel velivolo viaggiava un’altra persona, l’allievo, attualmente scomparso. In questo momento si continua a cercare la persona dispersa. Sul posto sono intervenute diverse squadre: gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Cassia, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Elicotteri della Polizia di Stato e dei Carabinieri stanno pattugliando la zona cercando di trovare l’allievo disperso.

Ma cos’è accaduto esattamente? Il Cessna sarebbe precipitato poco dopo il decollo, intorno alle 15:30 del 25 maggio 2020 con a bordo un allievo e il pilota istruttore. Scomparso dai radar quasi subito, il biposto è precipitato nel Tevere e si è inabissato. Alcuni testimoni hanno riferito che il Cessna avrebbe preso fuoco prima di precipitare. Le squadre di soccorritori stanno cercando freneticamente il disperso, sperando di ritrovarlo ancora in vita.

Sono ancora in corso le ricerche del passeggero da parte dei vigili del fuoco e della Polizia Fluviale.

Secondo una prima ipotesi sulle cause dell’incidente, chi era al comando avrebbe tentato un atterraggio di fortuna in acqua in seguito a un problema in volo. Il suo tentativo, però, non è riuscito.

Articolo in aggiornamento…